Nytt sykehjem er klart til innflytting

Fra 28. mars er det Fredrikstad kommune som eier og drifter Helseparken Onsøyheimen, det etterlengtede nye sykehjemmet på Ørebekk, som dermed er levert innenfor tidsplanen og styringsramma på 526 millioner kroner.

Onsdag fikk kommunetopper og lokalpresse en omvisning i eldreomsorgens nye storstue.

Overtakelse av Helseparken Onsøyheimen. (Martin Næss Kristiansen)

Helseparken Onsøyheimen skal huse 24 demenspasienter, 16 somatiske pasienter med langtidsplass og i tillegg rommer 80 korttidsplasser.

– Dette er et av de største investeringsprosjektene i Fredrikstads historie. Et framtidsrettet sykehjem som dette er bra på veldig mange måter – for de eldre og for de ansatte. Nye Onsøyheimen er ikke bare en helsepark, men kommer også et helt lokalsamfunn til nytte, sier Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen.

Hun sikter til at Gressvik-folk innenfor hovedinngangen vil finne blant annet kafé, frisør og fotpleie.

Vi må tenke nytt for å tilrettelegge for at folk kan møte alderdommen på en god måte. — Siri Martinsen, Fredrikstad-ordfører (Ap)

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen likte det hun fikk se under omvisningen på kommunens nyeste sykehjem, Helseparken Onsøyheimen. (Martin Næss Kristiansen)

Plass til folk i kø

Enkelte ansatte har allerede flyttet inn og tatt noen av personalrommene i bruk. I undervisningsrommet var benkeradene fullsatte da vi kikket innom.

12. mars starter innflyttingen av beboere og pasienter.

– Da vil vi i løpet av to dager flytte cirka 96 pasienter, trolig fra Fredrikstad kortidssenter (Borge sykehjem, journ.anm.) til Helseparken Onsøyheimen, forteller Birgitte Skauen Kopperud, som er portefølge- og utviklingsleder i etat helse og velferd.

Her er planleggingen i full gang i undervisningsrommet. (Martin Næss Kristiansen)

Planen er at huset skal være fullt på Ørebekk i løpet av april. Da skal kommunen ha redusert antall dobbeltrom ved andre sykehjem, som ble etablert under pandemien. Og øvrige plasser ved Helseparken Onsøyheimen skal være tildelt pasienter som venter på sykehjemsplass.

En av flere stuer og oppholdsrom venter nå bare på beboere og pasienter. (Martin Næss Kristiansen)

– Et framtidsrettet bygg

Ordføreren likte godt det hun så under omvisningen. Bygget er nytt og praktisk, har i mange år vært et prestisjeprosjekt og ikke minst vil det hjelpe kommunen med å løse framtidens eldreomsorg.

– For det første er det fint, og for det andre er det framtidsrettet i form av veldig god logistikk, spesielt for de som driver helsetjenester og for de som skal jobbe og bo her. Det gjelder for eksempel smittevern og skjerming samt tilrettelegging av tekniske hjelpemidler, forklarer Martinsen.

Ved åpningen av 120 plasser på Helseparken Onsøyheimen øker Fredrikstad kommune antall plasser med 30 nye, ifølge Kopperud. Det betyr ikke at kommunen brått har dekning for alle som står i kø for en sykehjemsplass.

– Vi kan ikke ha den sykehjemsdekningen som har vært fram til nå, og det gjelder hele landet. Vi må tenke helt nytt på hvordan vi driver eldreomsorg innenfor den såkalte omsorgstrappa. Det vil si at vi tilbyr tjenester på et tidligst mulig tidspunkt. Det handler om at vi endrer tjenestene våre. Vi må tenke nytt for å tilrettelegge for at folk kan møte alderdommen på en god måte, sier Martinsen, og legger til:

– Nå blir vi så mange eldre at man kan ikke bare få en langtidsplass hvis man vil det. De som trenger mest hjelp må få det. Vi må være flinke i hjemmetjenesten og i samfunnet ellers til å tilrettelegge for at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme. Og det som er fint med det, er at det er jo det de eldre vil, mener ordføreren.

Slik ser rommene ut før beboere og pasienter har flyttet inn noen av sine egne møbler. (Martin Næss Kristiansen)





Hvert av rommene har sitt eget bad. (Martin Næss Kristiansen)





Slik ser det ut innenfor hovedinngangen ved det nye sykehjemmet på Ørebekk. (Martin Næss Kristiansen)

