Har allerede brukt opp hele brøytebudsjettet

Den siste uka i mars kom det enda mer snø som la seg over store deler av Østfold. Nok en gang måtte brøytemannskaper ut og rydde og salte veier. Snøværet bidro til at Fredrikstad kommune overskred budsjettet for brøyting og snørydding. Ifølge Kristin Greaker Carlsson, veisjef i Fredrikstad kommune, koster en full gjennombrøyting av kommunale veier et sted mellom 0,4 og 0,6 millioner kroner.

Per i dag har de brukt omtrent 0,5 millioner kroner mer enn budsjettert til brøyting og snørydding i år. Ifølge Carlsson har virksomhet vei har satt av omtrent 4,6 millioner til brøyting og snørydding, samt 4,5 millioner til strøing av kommunale veier i Fredrikstad.

Det betyr at årets snøvær har kostet kommunen nærmere ti millioner kroner i utgifter, kun knyttet til vintervedlikehold av veier. Det betyr også at all fremtidig snøbrøyting i 2023 vil øke underskuddet for denne utgiftsposten.

Påvirker driften av veiene om sommeren

I Moss har kommunen brukt omtrent fem millioner kroner på vedlikehold av de kommunale veiene så langt i 2023, opplyser Beate Andersen, avdelingsleder for blant annet veinettet i Moss kommune. Dette utgjør omtrent 70 prosent av totalbudsjettet for veidrift i kommunen, som ifølge Andersen er på sju millioner kroner, og inkluderer ikke alle utgiftene knyttet til den siste tids snøfall.

Kristin Greaker Carlsson, veisjef i Fredrikstad Kommune. (Jonassen Pernille Vålen)

– Dette vil i stor grad påvirke andre driftsoppgaver på vei, noe som vil ha et uheldig utfall siden veiene har tatt mye skade av vinteren med skiftende værforhold, sier hun.

Det samme poengterer veisjef Carlsson i Fredrikstad kommune.

– Et merforbruk på vinterdrift har direkte påvirkning på sommervedlikeholdet av de kommunale veiene. Det betyr blant annet mindre til flatelapping og utbedring av dårlige veier, forteller hun.

Mange hull å fylle

På tirsdag opplyste Moss kommune i en pressemelding at det har blitt hull og skader i asfalten mange steder i Moss på grunn av vinterens store temperatursvingninger.

– Vi er nå daglig ute og reparerer og lapper hull som har oppstått eller forverret seg i løpet av vinteren, skrev kommunen i pressemeldingen.

Snøbrøytingen i Moss gjennomføres både av kommunens egen veidriftsavdeling og eksterne aktører som kommunen har avtale med. Foruten veier, brøyter og strør de også parkeringsplasser, ved kommunale eiendommer og på fortau og gang- og sykkelveier. Kommunens retningslinjer sier at brøytemannskaper kalles ut så fort snøen har en dybde på mellom åtte og ti cm, og at veinettet skal være brøytet senest 24 timer etter avsluttet snøfall.

Andersen understreker at brøyting av veier vil bli gjennomført selv om budsjettet overskrides.

– På tross av den økte bruken av midler til brøyting og strøing er dette en prioritert oppgave som vil bli utført, slik at veiene er fremkommelige for alle utrykningskjøretøy, myke trafikanter og alle kjøretøy, sier hun.

Brøytemannskaper i Moss rydder også snø ved kommunale eiendommer, som her på Melløs (arkivfoto). (Martin Næss Kristiansen)

Vinterens siste snø?

Ifølge værmeldingen ventes det snø også fredag og natt til lørdag i store deler av Østfold. Det kan bli vinterens siste snøfall i regionen.

– Det ser ut som at det kanskje er den siste snøen som kommer nå. Det er i hvert fall mest sannsynlig, forteller Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Denne helgen vil temperaturen øke og ofte holde seg på plussiden i dagene fremover, ifølge langtidsvarselet. Samtidig ventes det minusgrader, særlig om natten, men ikke noe nedbør.

– Det blir en lengre periode uten nedbør nå, for hele Østlandets del, selv om det er litt usikkerhet knyttet til slutten av påsken. Siden det ser ut til å bli mildere, vil eventuell nedbør trolig komme som regn, sier Moxnes, som anser det som lite sannsynlig at det vil bli kaldt nok i Fredrikstad og Moss til at det skal komme noe mer snø i år før neste vinter.

