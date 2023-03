Ønsker velkommen til spennende mandager for de over 60

Kjeder du deg litt på dagtid? Det tror Litteraturhusets Aleksander Østgaard og pressenestor Erling Omvik at de har en god løsning på.

Syv mandager fremover kan de som interesserer seg for litteratur i ulike former, være seg kåseri eller historie, få pleiet nysgjerrigheten. Det fristes til og med med drinkkurs på husets takterrasse.

– Ambisjonen er å skape et sosialt miljø, og samtidig ønsker vi å tilby program med et stort spenn, fra vitebegjær til kulturelt påfyll. Vi håper på å gjøre mandagene mer spennende her på Litteraturhuset, sier Omvik og Østgaard i en pressemelding.

Voksen målgruppe, ingen aldersgrense

I utgangspunktet er arrangementene myntet på fredrikstadfolk over 60, men det settes ingen aldersgrense verken den ene eller andre veien.

– Vi håper dette blir et fint treffsted, at vi blir en fin gjeng og at medlemmene etter hvert selv kan engasjere seg i programmeringen og at de kan legge til rette for gode aktiviteter. Dette skal vi få til sammen, sier Erling Omvik.

I første om gang er det planlagt syv arrangementer, men det legges opp til 15-20 Littsenior-treff hvert år.

– Enten blir man medlem og får gratis inngang på 15-20 Littsenior-arrangementer hvert kalenderår, eller så er det også mulig å kjøpe enkeltbilletter. Møteplassen er i de luftige og lekre lokalene til Savoy Terrasse i toppetasjen, sier Omvik.

Humor og alvor

De første arrangementene setter retningen for konseptet, mener Omvik og Østgaard. Skulle deltagerne ha ønsker for det videre programmet, er det mer enn lov med forslag.

– Vi satser på en frisk innledning med munterhet og alvor i kåseriet «Å eldes med begeistring» av Per Anders Nordengen. Deretter får vi flere spennende mandager, ikke minst med lokale krefter. Samtidig er vi åpne for innspill om veien videre etter sommerferien. Vi håper å kunne engasjere medlemmer på ulike måter til innsats for fellesskapet, sier de to.

Littsenior gjennomføres med midler fra Gjensidigestiftelsen. De gir 600.000 kroner over to år for å hjelpe prosjektet i gang.

Vårprogram

27. mars: Per Anders Nordengen, prest, kåsør og forfatter, lover humor, alvor, sutring og glede når han kåserer over temaet «Å eldes med begeistring».

17. april: Lars Olav Klavestad tar oss med til nye helleristningsfelt i Østfold. Han forteller også om turen på luciadagen i fjor med reportere fra storavisen The New York Times.

24. april: Tema er Bob Dylan. Tidligere programansvarlig ved Litteraturhuset Fredrikstad, Perry Arti Olsen tar med gitaren, tolker noen låter og snakker om artisten og komponisten.

8. mai: Arven etter Joker. To av sønnene, Jørn og Kristian Pedersen kommer. Med bilder, tekst og musikk gir de oss innblikk i farens kreative liv. Quiz med Jokers sommergåter.

22. mai: Slektsforskerens puslespill. David Widerberg Howden har lang erfaring og er kjent fra flere saker i «Åsted Norge». Han viser metoder og forklarer hva DNA kan finne svar på.

5. juni: Uhell og sykdom kan ramme alle. Advokat Cathrine Staal Engebretsen fra Ytterbøl & Co gir innføring i temaet fremtidsfullmakter. Les mer her

19. juni: Fotograf Sara Johannessen fra Fredrikstad viser bilder og snakker om opplevelser i en fascinerende bransje. Det blir også sommerdrink-kurs med Osman Ersoy fra Savoy Terrasse.

Se LittSeniors hjemmeside for mer informasjon.

