Madelyn Rosenkilde tok grep: Nå har hun og kollegaene fått fagbrev

Fire ansatte ved Fredrikstad kommunes vaskeri kan nå kalle seg vaskerioperatører med fagbrev.

– Den følelsen av å få det er jo fantastisk! Vi er veldig stolte, og det er veldig kult at vi har fått det til, sier Madelyn Rosenkilde.

Tok saken i egne hender

I 2018 ble flere vaskerier i kommunen slått sammen til ett. Rosenkilde og hennes nye kollegaer opplevde at det var mye nytt å forholde seg til på det nye vaskeriet. Blant annet et vaskerør, som er en stor maskin med flere vaskekamre.

Hun så behovet for mer kompetanse for henne og kollegaene.

– Jeg tok kontakt med Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn og spurte om de kunne sette opp et opplegg og gi oss undervisning her på vaskeriet, og det kunne de.

Så fulgte et halvt år med mye undervisning på kveldstid. Første eksamen ble avlagt i juni. De av de ansatte med nok opparbeidede timer, kunne gå videre til fagprøva.

– Det var moro, men også hardt. Vi jobba jo fullt, og så fikk vi undervisning på kvelden. Men gulrota var dette brevet, så selv om det var tøffe tak innimellom, var det verdt det, sier en smørblid Rosenkilde.

Marion Nøklestad (62), Madelyn Rosenkilde (45), Ciise Guure (44) og Marissa Bristol (46) er de første ansatte i Fredrikstad kommune som har tatt fagbrev i vaskeri. (Fredrikstad kommune)

Vasker over to tonn om dagen

I tillegg til å operere store og avanserte maskiner i vaskeriet, handler vaskerifaget også om hygiene og vedlikehold av tekstiler. Hovedoppgaven er å desinfisere urent tøy slik at de kan leveres ut hygienisk rene til brukerne. To til tre tonn med tøy går gjennom vaskeriet daglig, forteller Rosenkilde.

– Det er viktig å vise at vi kan faget vårt, og at folk vet at vi er faglærte her. Nå får vi mer i lønn, og kan også ta imot lærlinger. Dette er helt nytt for Fredrikstad kommune, vi er de første som har dette fagbrevet i vaskeri, sier hun.

– Det å få et fagbrev gjør jo at man får enda litt mer yrkesstolthet.

Rosenkilde og kollegaene har tatt vaskerifaget som privatister. Da har de måttet dokumentere fem år, eller 8750 timer, med relevant arbeidserfaring.

Med fagbrevet og kompetansehevingen, kan nå andre også velge denne veien. Fremover vil vaskeriet kunne ta imot lærlinger.

– Det er ikke bare det at vi har fått fagbrevet, men det åpner også nye dører for andre som har lyst til å gå vaskerifaget. Det er moro med nye utfordringer, sier Rosenkilde.

De ansatte ved Fredrikstad kommunes vaskeri i Tomteveien håndterer over 2 tonn med tøy hver dag. (Fredrikstad kommune)

Får ros og støtte

– Kompetanseheving av ansatte er en viktig investering av kommunen. Det gir motivasjon å bli satset på og ikke minst vil man i mye større grad kvalitetssikre tjenesten og produktet som leveres ut til kommunens sykehjem, sier Jan Tore H. Gunnarsen, daglig leder hos Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, i en pressemelding fra Fredrikstad kommune.

Virksomhetsleder ved vaskeriet, Ronny Kløvfjell, er stolt av de ansatte, og mener at kompetansen deres vil bidra til å øke statusen på vaskeriyrket.

– Det er fint at vaskerifaget nå får den anerkjennelsen det fortjener, på linje med andre yrker som for eksempel elektriker, sier Kløvfjell.

Det er HR-sjef i Fredrikstad kommune, Erik Eriksen, enig i. Han påpeker i tillegg at det å ta fagbrev i voksen alder er en viktig investering i egen karriere.

– Det viser at man har evnen og viljen til å utvikle seg, samtidig som det øker sjansene for å få en mer variert arbeidshverdag og bedre lønnsvilkår. Vi er stolte av de ansatte i vaskeriet som har tatt dette skrittet, og oppmuntrer alle våre ansatte til å tenke langsiktig på kompetanseutvikling, sier Eriksen.

