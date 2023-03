Forsøpling langs Glomma: Ryddet 200 kilo søppel på én time

Det var miljøstiftelsen Elv og Hav som sammen med Sagabakken skole arrangerte en felles ryddeaksjon langs Glommastien ved Narnte i anledning Vårryddedagen lørdag 18. mars. 100 elever fra 2., 3. og 6. trinn var med og ryddet søppel.

Vårryddedagen arrangeres i hele Norge etter et initiativ fra Hold Norge Rent.

Overraskende mye

Til aksjonen brukte elevene Kystlotteriet sine søppelsekker, som har en QR-kode man kan scanne for å vinne premier. Sekker fra Kystlotteriet kan man hente hos Elv og Hav på Lisleby, eller på Rådhuset. Målet for Vårryddedagen er å rydde før hekketiden til fuglene. (Are S. Grønsund)

Are S. Grønsund i Elv og Hav sier at barna var engasjerte i jakten på søppelet, faktisk så engasjerte at hvis de fant noe stort, så ville de ikke gi det fra seg.

– Barna var utrolig engasjerte! De følte at hvis de fant store ting, så var det deres skatter som de ville vise fram, forteller Grønsund.

Resultatet av ryddeaksjonen var 36 fulle sekker med søppel på under en time, som til sammen veide 200 kilo.

– Det var mye rart å finne. Det er spesielt når barna kommer trillende med et bildekk på aluminiumsfelg. Det er spesielt hvordan så mye rart havner langs Glommastien, blant annet store felt med q-tips og sprøyter. Da er det lett å tenke at det kommer fra rusmisbrukere som henger der, men akkurat de tingene kommer fra toalettene våre. Ikke nødvendigvis våre lokalt her i Fredrikstad, men det kan komme fra lenger opp Glomma.

– Hvordan reiser det fra toalettet til elva?

– Ved overvann og store nedbørsmengder klarer ikke renseanleggene å ta unna, og det går ut i elva, forteller Grønsund.

[ Først i landet med miljøvennlig samfunnsstraff ]

Alle som deltok fikk pølse som takk for innsatsen. (Are S. Grønsund)

Mange landfyllinger

Han sier at mye av søppelet som ligger langs elva, kommer fra gamle synder.

– Når man går langs Glommastien, ser man gjerne litt søppel rundt forbi. Men tar man et dypdykk, finner man enormt mye. Vi fant rester etter landfyllinger, som har ligget der i mange år, gamle synder på dumpingplasser langs elva.

Selv om det var snøfritt på aksjonsdagen, var det frost i bakken. Dermed måtte de la en del søppel ligge igjen på den 300 meter lange strekningen de ryddet.

– Det var frost i bakken, så det var ikke alt vi klarte å dra fram. Vi skal nok tilbake, for jeg synes det er vanskelig å la områder ligge uryddet. Vi har utført en kartlegging opp langs Glomma, og ser at det er mye å gjøre fremover. Det er gamle båtvrak, joller, bensinkanner, dekk og tonnevis av annen søppel, og mange landfyllinger. I én sånn landfylling kan det være tre tonn søppel. Det er en noe underkommunisert del av kystforsøplingen, at det reiser ned med elvene, sier Grønsund, som håper at årets aksjon kan være starten på et årlig samarbeid med Sagabakken skole, og andre skoler som vil ha et lignende samarbeid.

– Da får barna kontakt med nærmiljøet sitt, og bryr seg. Det var moro å se hvor kunnskapsrike barna er, og hvor engasjerte de var i å rydde. Kidsa kan dette her, skryter Grønsund.