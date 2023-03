Søker engasjement for kirkegårdene

Frem til 1. april kan Fredrikstads innbyggere gi innspill til forslaget om nye gravplassvedtekter, som Kirkelig fellesråd i Fredrikstad skal behandle og vedta 19. april.

Det ligger nok ingen store kontroverser der, sier gravlundssjef Bjørn Thore Amundsen. Men et par endringer foreslås.

– Det er noen justeringer i forbindelse med ordlyd i nye lover og forskrifter. Vi har brukt en ny mal, derfor bli paragrafene litt annerledes enn før, men det går ikke så mye på innholdet, sier han.

Nytt av årets vedtekter er at det legges inn egne paragrafer om navnet og anonym minnelund. I tillegg er noen av gravfeltene stengt for kistegravlegging i en viss periode fremover. Og så er det lagt til paragrafer om egne bestemmelser om gravminner på flere gravfelt.

Er det lov med hund?

Gravlundssjef Amundsen har allerede fått en melding om vedtektene i sin innboks.

– Jeg har fått et innspill på om det er greit å lufte hunder på kirkegården.

– Ja, er det det da?

– I de forrige vedtektene hadde vi med det at hunder skal føres i bånd. Så det må vurderes om skal være med nå også, absolutt, sier Amundsen.

Selv om de ikke forventer store reaksjoner på vedtektene, er det likevel mye engasjement rundt hvordan gravplassene drives.

I fjor sommer skrev Dagsavisen Demokraten for eksempel om sommerblomstene på en av kirkegårdene. De hadde vokst seg for høye, mente en leser.

Gravplass engasjerer

– Ja, det er mange som er opptatt av kirkegårdene, sier Amundsen.

Det er mange som følger med, og sier i fra dersom de synes det er noe som ikke er som det skal.

– Det er viktig for dem at alt er i orden, at det ikke er søppel og sånt noe, og at det ikke ser sjuskete ut. Det hender vi ikke rekker over alt, og at det er noen hjørner som ikke får stell. Da får vi altså høre det, humrer han.

– Og på vårparten gror gresset fortere enn vi klarer å klippe det noen ganger. Da hender det at det i perioder blir litt lenger enn folk setter pris på.

Men de som jobber på kirkegårdene får også mye skryt, kan Amundsen fortelle.

– De får mye ros av besøkende, som skryter av hvor fint det er.

Amundsen ønsker tilbakemeldinger velkommen, også på de nye vedtektene.

– Det er ikke noe spesielt skjema, men man kan sende mail til meg eller kontoret her, sier han.

For mer informasjon om kontakt og vedtekter, se kirken i Fredrikstads hjemmesider.

