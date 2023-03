Nå blir Fagskolen i Viken gratis

Det skriver Fagskolen i Viken i en pressemelding.

Til nå har flere av studiene kostet studentene 7500 kroner i året. Fra høsten av blir disse gratis.

Flere får mulighet

– Det er vanlig at de som studerer ved en offentlig høyere utdanningsinstitusjon kun betaler semesteravgift. Vi ønsker at det ikke skal være forskjell på å studere ved Fagskolen i Viken eller på hvilken som helst annen offentlig høyere utdanninginstitusjon. Vi vil gjøre det enklere og rimeligere å ta høyere yrkesfaglig utdannelse.

Eirik Hågensen er rektor ved Fagskolen i Viken. (Fagskolen i Viken)

Det sier Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.

Han tror at ved å fjerne betalingen, vil samfunnets etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse i større grad kunne møtes.

– Jeg er meget fornøyd med at styret har besluttet dette. Vi tilbyr kunnskapen som arbeidslivet etterspør. Ved å gjøre alle våre studier kostnadsfrie er jeg er helt sikkert på at enda flere får muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning for få ny kunnskap og kompetanse hos oss, sier Hågensen.

Ønsket i arbeidslivet

Willy Holdahl er styreleder i Fagskolen i Viken. Også han mener at gratis høyere yrkesfaglig utdanning er et viktig tiltak, og en selvfølge, for å lokke til seg studenter.

– Dette er en ønsket utvikling fra arbeidslivet, noe som bygger opp under den store etterspørsel av ansatte med fagskoleutdanningen som blant annet kompetansebarometeret fra NHO viser. Det er behov for flere med fagskoleutdanning stadfester, han.

Semesteravgiften skal studentene betale som tidligere. Den ligger på enten 750 kroner eller 1500 kroner, avhengig av hvilke samskipnadtjenester studiestedet har.

Pengene finansierer blant annet studentenes velferdstilbud og medlemskap i organisasjonen for Norske fagskolestudenter (ONF).

Fagskolen i Viken

Ble opprettet i 1989 i lokaler på Jyden fabrikker i Sarpsborg med byggfag.

Norges største med over 2 400 studenter.

Tilbyr etter- og videreutdanninger innen 20 studier, som tekniske fag, ledelsefag og helse- og oppvekstfag, på heltid, deltid eller nettbaserte studieløp.

Har 8 ordinære studiesteder i Viken, og 6 studiesteder over hele Norge.

