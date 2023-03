Cowi og Multiconsult kåret til «Årets bedrift 2022»: – Viktig å være til stede lokalt

– Det føles som dagen etter eksamen!

Det sier Armand Åsheim, leder i Multiconsult, når Dagsavisen Demokraten ringer dagen etter prisutdelingen.

Multiconsult, sammen med COWI, er kåret til Årets bedrift 2022 av Fredrikstad Næringsforening og Fredriksstad Blad.

– Det er jo en anerkjennelse av det vi gjør. Vi har et stort rådgiver- og arkitektmiljø i Fredrikstad, mye større enn det som er naturlig for bare å jobbe med lokale oppdrag. Både Cowi og vi jobber nasjonalt, og for oss er det viktig å være til stede lokalt og bidra til de lokale prosjektene, sier Åsheim.

Selv om det er første gang i prisutdelingens historie at to bedrifter går helt til topps, er ikke det noe skår i gleden for Multiconsult.

– Måten vi er organisert på gjør at vi er sammensveisa og vil bidra i Østfold.

Også de ansatte ble bedt om å komme på scenen. – Det er alle medarbeiderne våre som står på hver eneste dag som gjør at vi får til det her, sier Armand Åsheim, leder for Multiconsult. (Hege Bongard/Fredrikstad Næringsforening)

Juryens begrunnelse

«Årets vinner har tatt aktiv del i det grønne skiftet gjennom systemer for miljøledelse og modige valg når det kommer til hva den befatter seg med. Den har en klar strategi på hvordan unge nyutdannede inkluderes i arbeidslivet, og på hvordan de ansatte gis muligheten til både faglig og personlig utvikling. Noe som er viktig både for bedriftens konkurransekraft og for den enkelte medarbeiders trivsel på arbeidsplassen.

Den er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft fra andre regioner, og som bidrar til at et færre antall personer ser seg nødt til å reise ut av byen hver morgen for å utøve sin yrkesprofesjon. Og bedriften er klar for å vokse videre, når den får tak i rett kompetanse!

Årets vinner har et åpent sinn når det gjelder samhandling, og kompletterer gjerne prosjekter sammen med sine konkurrenter for å sikre oppdrag og skape vekst. Det står respekt av å lykkes med å jobbe side om side med sine konkurrenter, men vi er overbevist om at tettere samhandling er fremtiden, og viktigere enn noensinne for å bringe verden videre. Dere er forbilder!

Med sine totalt ca. 350 ansatte lokalt må vinnerne sies å være et lokomotiv både innenfor egen bransje og som ansvarlig arbeidsgiver i Fredrikstad.»

Mer robuste i tøffe tider

Åsheim sier at det er viktig å få fram at det er medarbeiderne som står på hver eneste dag skal få æren for at det ble pris.

– Vi har et fantastisk arbeidsmiljø. Alle som jobber her har et ansvar for det, og det ansvaret er det veldig mange som tar. Vi har kanskje tusen prosjekter i løpet av et år, og i et tverrfaglig oppdrag er det kanskje 15–20 ledere. Det krever mye kompetanse, både faglig og relasjonelt. Vi har fantastiske medarbeidere, og det gir resultatene.

For 20 år siden drev de mest med bygg og eiendom og industri. Det har endret seg, sier Multiconsult-sjefen. Og med det kom også veksten.

– Vi har tredobla antall ansatte siden 2010, og mer enn det. Den veksten har skjedd innen samferdsel, vann og avløp, miljø og energi, og enda mer industri nasjonalt. Det har gjort at vi har fått flere bein å stå på.

Det er viktig i tider med mye uro, sier Åsheim.

– Nå er det utfordringer og permitteringer i bygge- og entreprenørbransjen. Til tross for problemene, så har vi mange muligheter. Det har vært en bevisst satsing i Østfold, og det er viktig å ha bredden. Det gjør at vi kanskje er mer robuste enn de som bare er inn mot bygg og eiendom. Det handler om å trygge arbeidsplasser, og også å få til et godt tilbud.

Lokker kompetanse til Fredrikstad

Også Lillian Ovell, leder i Cowi Fredrikstad, er godt fornøyd.

– Det er en stor anerkjennelse for oss som rådgivende ingeniører, og av samfunnsnytten kunnskapen vår har. Det er veldig artig at det blir satt fokus på det store ingeniørmiljøet vi har i Fredrikstad, sier hun.

Hun tror at det at bedriftens mange muligheter lokker folk til Fredrikstad er en av grunnene til at de vant.

Salen var full av folk under prisutdelingen. – Gøy med så stor interesse for verdiskaping og næringsutvikling i Fredrikstad, sier Hege Bongard i Fredrikstad Næringsforening. (Hege Bongard/Fredrikstad Næringsforening)

– Vi tiltrekker oss arbeidstakere, og de som har kompetanse fra utdanning tatt et annet sted, kan flytte tilbake og jobbe her. I Cowi jobber vi tverrfaglig over hele landet, og vi må spille på alle som jobber her. Vi kan sitte her og jobbe på store prosjekter langt utenfor kontoret. At vi kan tilby det, sier noe om at man får til den veksten man ønsker skal skje i Fredrikstad og, sier Ovell.

Det var kanskje noe underlig å bli nominert sammen med konkurrenten, medgir hun.

– Men vi er jo også samarbeidspartnere på store prosjekter. Så det var vel vanskelig for Næringsforeningen å sette oss opp mot hverandre, at enten den ene eller andre skulle vinne. Vi kan jo si det sånn at vi fikk delt førsteplass. Vi er veldig fornøyd med det!

De ti siste vinnerne

2012 Interbok Sverre Johnsen AS

2013 Wik & Walsøe AS

2014 Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS

2015 Høiax

2016 Unger Fabrikker

2017 Solid Gruppen

2018 Stene Stål Gjenvinning

2019 Europris AS, 2020 Backe Østfold AS

2020 Backe Østfold AS

2021 Værste

For komplett liste se Fredrikstad Næringsforenings hjemmeside.

