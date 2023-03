Utleiemarkedet vokser i Østfold

Leieprisene for alle boligtyper øker med 7,19% sammenlignet med samme måned i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene med 2,40%. Det skriver Utleiemegleren i en pressemelding.

I gjennomsnitt kostet det 12 079 kroner å leie bolig i vårt distrikt i februar 2023, sammenlignet med 11 819 kroner i 2022.

- Det har vært høy aktivitet i leiemarkedet etter nyttår, og februar ble ikke noe unntak. Vi leide ut over 30 boliger og det er fortsatt størst etterspørsel etter 2-og 3-roms boliger med sentral beliggenhet. Annonserte boliger ligger stabilt over 500, som gir god tilgang på boliger for de som trenger et nytt sted å bo, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Leieprisene nasjonalt i Utleiemeglerens portefølje øker med 8% sammenlignet med februar i fjor.

- Tilbudet av utleieboliger øker, men etterspørselen fra leietakerne øker mer. Vi forventer at etterspørselen fra leietakerne vil øke vesentlig frem imot sommeren. Dette vil gi et utfordrende leiemarked med stigende leiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

