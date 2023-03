Dansk vogntog var 16 tonn (!) for tungt

Én ble straffet for en type overvekt Statens vegvesen sjelden ser på grensa. En annen kjørte på 12 sommerdekk. En tredje har enten god råd eller lærer aldri.

Sistnevnte, ukrainsk sjåfør i et polsk vogntog, ble tatt for tredje gang på under to år for samme forseelse: Han kjørte transporten sin uten bombrikkeavtale.

Nå resulterte det i et gebyr på 16.000 kroner. Til sammen er han nå bøtelagt for 40.000 kroner i den aktuelle perioden.

– Ja, det er ikke sånn at gebyret kommer på tredje forseelse. De får hver gang. For dette forholdet starter gebyret på 8.000 kroner, og så dobles det ved gjentakelse. Vi gir dem rimelig tid (20 dager) til å rydde opp før et eventuelt neste gebyr, og det har denne sjåføren og firmaet hans åpenbart hatt. Manglende betaling ved bompassering gir ulike konkurransevilkår, poengterer fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

Slangen kunne fly fra hverandre og parkbrems ville gått på i fart. — Øyvind Grotterød i Statens vegvesen om farlig forsøk på å reparere selv

– Dette er en sjeldenhet

Et tysk vogntog kom opp i en langt høyere sum. Samlet gebyr ble 36.000 kroner. Samtlige av tyskerens 12 hjul kjørte på sommerdekk. Han manglet også bombrikke.

– 12 sommerdekk på denne tiden er dumt. Du får noen dekk for 36.000 kroner, og det hadde nok vært lurere å bruke pengene på det fra starten, påpeker Grotterød.

«Vinnerloddet» under Statens vegvesens rutinekontroll av tungtrafikken på Svinesund torsdag, var det et dansk vogntog som trakk.

Det viste seg at vogntoget med last veide 15.800 kilo, altså nesten 16 tonn, mer enn tillatt. Overlastgebyret kom på 73.600 kroner.

Fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund. (Hermund Lybeck Kjernli)

– Det er ikke så ofte det er så gærent som dette, heldigvis. Vi snakker ikke om mange i året, så dette er en sjeldenhet, slår Grotterød fast, og forklarer hvorfor dansken fikk svi ekstra på pungen.

– Vi beregner gebyret basert på forholdet mellom overvekten og akselavstanden på kjøretøyet og følger en tabell. Kortere akselavstand gir strengere håndhevelse av overvekt. I dette tilfellet så vi fort at noe ikke stemte, og oppdaget en spesiell kombinasjon av veldig kort akselavstand, som gir liten fordeling av vekt, og dermed en veldig stor overvekt i forhold til bilens konstruksjon, sier Grotterød.

Dagens farligste: – Kunne endt i alvorlig trafikkulykke

Det ble skrevet ut flere gebyrer. Også et rumensk vogntog manglet bombrikke på lastebilen. Første gangs forseelse her ga 8.000 kroner i gebyr.

Dagens farligste var et bulgarsk vogntog, hvor sjåføren hadde valgt en hjemmesnekret løsning som kunne gitt alvorlige følger for flere enn ham selv.

En luftslange mellom trekkbil og tilhenger var blitt skjøtet av føreren selv, og forsøket på reparasjon er noe Statens vegvesen vil sterkt fraråde.

– Det var så dårlig utført at slangen kunne fly fra hverandre og parkbrems ville gått på i fart. Det var svært trafikkfarlig og sånt ser vi alvorlig på, sier Grotterød til Dagsavisen Demokraten.

– Nå er det krav til ABS-brems både på trekkbil og tilhenger, noe vi ser at noen fortsatt ikke har på tilhengeren. Det er farlig, og vil føre til at tilhengeren stopper når trekkbilen bremser, slik at tilhengeren vil få en voldsom rotasjon og komme slengende fra siden. Dersom parkbremsen hadde gått på i fart i dette tilfellet, ville det hatt samme effekt som jeg beskrev. Dette kunne endt i en alvorlig trafikkulykke, slutter Grotterød.

62 tunge kjøretøy ble kontrollert av Statens vegvesen torsdag. Det resulterte i 42 skriftlige pålegg og 24 kjøreforbud. Veivesenet skrev ut seks gebyrer for dårlige dekk, ett for overlast, ett for bilbelte og åtte for øvrige forhold.

