– En slik skolevei er en gave for sansene

Elever ved Rødsmyra skole har torsdag morgen samlet seg i gruppe ved turstien fra Svenskeberget, slik de gjør hver morgen for å ta fatt på skoleveien.

Ruta er trygg og snarveien til skolen like effektiv som om andre- og tredjeklassingene skulle blitt kjørt rundt området med bil.

Nå vil Fredrikstad kommune kartlegge alle slike snarveier – med din hjelp. Hvordan, kan du lese mer om lenger ned i denne saken.

– Over 80 prosent av oss bor faktisk under to kilometer fra viktige målpunkter. Så har vi likevel en kultur for å velge bilen først. Dette prosjektet alene vil ikke løse det, men vi ønsker å vise at det er fint å gå eller sykle de korte strekningene, forteller programleder Anne Skauen i Aktive Fredrikstad til Dagsavisen Demokraten.

Prosjektet vil gi oss viktig innsikt i hvor folk beveger seg. — Anne Skauen, programleder i kommunens Aktive Fredrikstad

Anne Skauen, programleder for Aktive Fredrikstad, håper mange vil bidra i kommunens kartlegging av eksisterende og ønskelige snarveier. (Demokraten)

– Det er folkehelse

Kartleggingsprosjektet er en politisk bestilling og ligger i kommunens planstrategi for 2021-2023, vedtatt i bystyret sommeren 2020.

Skauen mener denne morgenkvistens snarvei-tur, fra Svenskeberget forbi Smertudammen, via Ulvedalen til Rødsmyra skole, er et prakteksempel på hvor fint det kan være å velge snarveier uten bil.

– En slik trygg skolevei gjennom skauen er en gave for sansene. Og det er folkehelse. Barna skravlet og lo, fikk øye på ekorn og lekte gjemsel på veien. Plutselig var det noen som hadde funnet et flagg, fortalte de – det var et mønster i en stubbe som de syntes at liknet et flagg og som de var overbevist om at noen hadde risset inn. Så her får barna utfolde seg på vei til skolen, poengterer Skauen.

Kartløsningen er lagt ut på kommunens nettside, hvor innbyggerne kan registrere snarveier de vet om eller snarveier de ønsker seg.

Før du registrerer snarveien du kjenner til eller den du ønsker at skal bli etablert, kan du legge inn i kartløsningen hvordan du benytter snarveien, altså til fots, sykkel, sparkesykkel, med barnevogn, rullator eller rullestol.

Dette er målene

Du kan laste inn bilder, og bes også registrere til hvilket formål du bruker eller vil bruke snarveien eller hva som er målpunktet ditt.

– Folk kjenner lokalsamfunnet sitt godt og kan derfor enkelt tegne inn på kartet de snarveiene de vet om. Vi oppfordrer også til å tegne inn ønskelige snarveier til relevante målpunkter, som for eksempel skole, barnehage og dagligvare. I etterkant vil vi få en kjempestor bearbeidingsrunde for å vurdere alle snarveiene som er lagt inn. Prosjektet vil gi oss viktig innsikt i hvor folk beveger seg, sier Skauen.

Du kan registrere dine snarveier på kommunens nettside her.

Fredrikstad kommune vil kartlegge alle snarveier til relevante målpunkter, som skoler, barnehager og dagligvarebutikker, og ber innbyggerne hjelpe til via en digital kartløsning. Her er starten på turveien fra Svenskeberget mot Smertudammen og Ulvedalen på Kråkerøy, som er snarvei til skolen for elever på Rødsmyra. (Martin Næss Kristiansen)

På tvers av etatene som er involvert i prosjektet, håper kommunen at denne involveringen av innbyggerne skal bidra til tryggere skoleveier, helsegevinst, redusert belastning på veinettet og å komme ett skritt nærmere nullvekstmålet for trafikken gjennom å få ny innsikt i folks bevegelsesmønster.

– Målet er å oppgradere det som er av eksisterende snarveier, der det trengs å klippe noe buskas, kjøre på fyllmasse eller montere opp gatelys. Det er viktig for kommunen å kunne legge til rette for at folk kan gå og sykle, forklarer Skauen, som håper at resultatet på sikt også vil være økt bevegelsesglede blant små og store.

Hun minner dessuten om:

– Hvis færre bruker bil på korte strekninger, belaster vi veinettet mindre og får blant annet mindre kø.

