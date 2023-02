Systemet brøt sammen i år også

– I år er vi bedre rustet enn noen gang, sa Stine Greni, avdelingsleder Kystled Oslofjorden til Dagsavisen for snaue to uker siden. Meldingen personer som ønsker å bestille årets sommerferie møtes med, er nå:

«Vi beklager. Vi har tekniske problemer med vårt nye bookingsystem og stenger ned all booking inntil leverandøren har funnet feilen. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer. Nytt tidspunkt for bookingåpning vil bli annonsert i god tid. »

– Vi har jobbet sammen med IT-selskapet Gture i lang tid nå for å utvikle det nye bookingsystemet vårt. Bestillingen vår var klar: Systemet skulle være dimensjonert for å takle den store pågangen på bookingåpningdagen. Hva som er årsaken til det som skjedde i dag er uklart på nåværende tidspunkt. Vi har akkurat hatt et møte med leverandøren vår, og de har satt alle ressurser på å finne ut av det, forklarer Stine Greni i Oslofjorden friluftsråd.

Systemkollaps igjen

Reaksjonene på trøbbelet med booking uteblir selvfølgelig ikke på Oslofjordens Friluftsråd (OF) sin Facebook-side. Her svarer OF følgende på spørsmål om noen har fått booket kystledhytte: «Til opplysning: Ingen bookinger har gått gjennom.»

Avdelingsleder Stine Greni hadde tro på at fjorårets systemkollaps ikke kom til å skje i år:

– Vi har utviklet nye nettsider og nytt bookingsystem i samarbeid med IT-selskapet Gture. De har utført en rekke kapasitetstester – med gode resultater, sa hun.

Slik ble det ikke.

Greni kan i alle fall love god informasjon rundt ny tid for booking:

– Vi annonserer nytt tidspunkt for bookingåpning i god tid på nett, og i sosiale medier. Alle Oslofjordvenner får også e-post.

– Kan det være aktuelt å legge booking-åpning til kveldstid?

– Vi har vurdert å legge booking-åpningen til kveldstid tidligere, og vet at det er et ønske fra flere. Vi er imidlertid avhengige av å ha både systemleverandør i Oslo, og utviklere i Bangladesh, tilgjengelige ved booking-åpning. På grunn av tidsforskjell til sistnevnte er det ikke så enkelt å få til. Men som sagt: Nytt tidspunkt for booking-åpning annonseres i god tid, svarer Stine Greni.

Stine Greni, avdelingsleder Kystled. (Oslofjordens Friluftsråd)

Populære Kystledhytter

Kystledhyttene er etterspurte som ferieform, og Greni kunne tidligere fortelle om hvilke steder som er mest populære – og nye hytter:

– Det har kommet flere nye hytter de siste årene så det gjenstår å se etter årets booking-åpning. Erfaringsmessig er fyrene blant de mest populære – i tillegg til den bitte lille Startbua i Tjømes skjærgård, Rødstua på Nesodden, Rekefabrikken på Hvaler og Heidehaugen ved Bunnefjorden. Haldenvassdragets kanalselskap har to helt nye hytter i år, så det blir spennende å se hvordan bookingen av disse går. Begge legges etter planen ut på nett like før booking-åpning, fortalte hun.

KYSTLED OSLOFJORDEN

Homlungen fyr utenfor Kirkøy og Skjærhalden, Hvaler. (Henriette Ydse Krogstad)

Kystled Oslofjorden er et nettverk av enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten, for alle. Kystledhyttene leies av én leietaker, for noen dager av gangen. Flere av hyttene ligger på offentlige friområder som brukes og deles av mange.

Alle hyttene i Kystled Oslofjorden er steder som er gått ut av sin opprinnelige bruk, ingen er blitt bygget for å være kystledhytter. Dette åpner for muligheten til å overnatte blant annet på nedlagte fyrstasjoner, tidligere militære eiendommer eller andre hytter som tidligere har vært i privat eller offentlig eie.

Kilde: Oslofjordens Friluftsråd

