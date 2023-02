Kassebilen hadde en overvekt på nesten to tonn

Det var klokken 18 på kvelden den 20. februar at en polskregistrert kassebil fanget patruljens interesse, da den kjørte inn over grensa ved Kornsjø i retning Halden. Der tok den av veien og kjørte inn mot en gård.

Tollvesenet satte på blålys og fikk stanset bilen klokken 18.12, fant at føreren var en polsk mann født i 1973.

Tung bil

- Men brått så springer mannen vekk fra oss, og er borte en stund, før vi finner han igjen et sted der han har gjemt seg i terrenget. Mannen og bilen ble brakt tilbake til Svinesund for kontroll, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

I bilen finner de en stor mengde beskattede varer; 1728,5 liter øl, 460 liter sprit og 16 000 sigaretter har mannen klart å få plass til i kassebilen. Det utgjør totalt 376 819 kroner i unndratte avgifter, og saken ble sendt til politiet.

- I tillegg hadde bilen en betydelig overvekt. I følge vognkortet var bilens tillatte totalvekt 2940 kilo, men kontrollvekten viste at bil og varer veide til sammen 4760 kilo, sier Grandahl.

Dermed må mannen også vente en reaksjon på å ha kjørt med 1820 kilo overvekt.

[ Tollere gjorde et sjeldent beslag: – Største på lenge ]