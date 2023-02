Østfoldinger har spist 46 000 pizzaer langs veien

I Østfold kommer Circle K E6 Rygge på andreplass i pizzasalg, med 7030 enheter. Deretter følger Circle K E6 Storebaug utenfor Moss med 6729 enheter, Circle K E18 Sekkelsten med 5366, Circle K Rakkestad med 5277 og Circle K Østsiden i Fredrikstad med 4310 pizzaenheter.

– Alle typer folk handler pizza hos oss, fra ungdommer som samles på kveldstid, til småbarnsfamilier som vil ha noe raskt og enkelt å spise. De aller fleste er godt fornøyde med smaken, og kommer gjerne tilbake, sier Patrick Jørgensen, daglig leder på Circle K Ørje.

Stasjonen hans har servert 9749 pizzaenheter til sultne kunder. Mer enn 7000 av disse var hele pizzaer, mens resten fordeler seg på pizzaporsjoner og andre varianter. Det skriver Circle K i en pressemelding.

Patrick Jørgensen bidrar til at Circle K Ørje selger mest pizza i Østfold. (Circle K Ørje)

Populært Peppes-samarbeid

Høsten 2020 lanserte Circle K Norge og Peppes Pizza konseptet «Peppes On The Go». Siden den gang har Circle K Norge solgt nesten 1,5 millioner pizzaenheter over hele landet.

– Dette har gått over all forventning. Ikke bare har kunder over hele landet tatt imot tilbudet med åpne armer, men salget av annen mat er like høyt som før. Pizzasalget har blitt en ren bonus for stasjonene, sier Trude Marchmann-Jensen kategorileder for mat i Circle K Norge.

Hun gir samarbeidet med Peppes Pizza en svært stor del av æren for pizzaeventyret til Circle K.

– Gjennom konseptet Peppes On The Go har vi fått en veldig ettertraktet pizzamerkevare inn på stasjonene. Særlig på litt mindre steder er dette er noe folk har sultet etter. Nå har de fleste et Peppes-tilbud i nærheten, sier Marchmann-Jensen.

Dekker pizzasultent marked

Patrick Jørgensen ved Circle K Ørje bekrefter at Peppes-konseptet er populært lokalt.

– Ørje hadde et stort, åpent marked for pizza som ikke var dekket. Da vi fikk Peppes On The Go var ikke tidligere stasjonsleder treg med å markedsføre pizzatilbudet vårt i det store og brede. Dermed fikk vi raskt en ganske stor kundegruppe som vi har klart å utvide ytterligere over tid, sier han.

– Blant bestselgerne hos oss ruver Triple Meat på toppen, etterfulgt av American Beef og Hot Chicken, legger Jørgensen til.

Stor pizza på små plasser, og omvendt

Trude Marchmann-Jensen har merket seg en forbrukertrend som stort sett går igjen i hele landet. Store stasjoner selger flest små pizzaenheter, mens de mindre stasjonene med stødig fotfeste i lokalsamfunnet selger mest hele pizzaer.

– På de store stasjonene med mye gjennomfartstrafikk kjøper folk mat på farten, fordi de er sultne der og da. Disse velger gjerne enkeltporsjoner. Folk som bor rundt lokalstasjonene våre, tar gjerne med seg en hel pizza som overtidsmat eller kveldskos. Her er forbruket mer planlagt, sier matsjefen til Circle K Norge.

Hun forteller at Peppes og Circle K samarbeider om produktutviklingen, og at det legges stor vekt på at alle stasjonene skal lage pizzaen på nøyaktig samme måte. Slik skal kundene få den samme smaksopplevelsen uansett om de kjøper pizza på stasjon i Lakselv i nord eller Lindesnes i sør.

