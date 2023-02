Vy foreslår flere togavganger på Østlandet: Effektiviserer linja mellom Østfold og Oslo Lufthavn

Vy argumenterer for at en samlet togdrift på Østlandet er best for kundene og samfunnet. Forslaget vurderes nå av Jernbanedirektoratet på vegne av Samferdselsdepartementet, opplyser Vy tirsdag.

– I forslaget har det blitt lagt vekt på at alle kunder skal ha et godt og sammenhengende tilbud, og at reiser til og fra Oslo lufthavn skal være tilgjengelig for hele Østlandet, uten togbytter. Det kommer fortsatt til å bli et fantastisk tilbud med god kvalitet og kundeservice til dem som skal reise til og fra Gardermoen, sier Erik Røhne, konserndirektør for persontog i Vy.

Viken er fornøyde

I en pressemelding fra Viken fylkeskommune uttaler Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel, at de er svært glad for at Vy Tog har ambisiøse planer for togtrafikken på Østlandet.

– Vy sitt forslag til nytt togtilbud på Østlandet imøtekommer våre ønsker. Det vil føre til et styrket tilbud med både økt kapasitet, flere avganger og gjøre hverdagen til kollektivbrukerne enklere og bedre, sier Skinnes.

Fylkeskommune har bedt regjeringen om å øke kapasiteten gjennom Oslotunnelen når de nå først skal gjøre endringer i togtilbudet på Østlandet.

– For at togtilbudet skal komme flest mulig reisende til gode er det viktig at helheten vurderes når nye avtaler inngås. Nye avtaler skal gjelde for hele Østlandet i mange år framover, skriver de.

[ Ny bru over Glomma utsatt: – Det viktigste veiprosjektet i Fredrikstad (+) ]

Effektiviserer Østfold-linja

Skoppum (Horten), Holmestrand og Sande beholder med Vys forslag direktetog til Oslo lufthavn og får to tog i timen.

Brakerøya og Lier får fire tog i timen, mot to i dag. Dette gir et godt lokalt tilbud til og fra det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen.

Vy foreslår å øke til to avganger i timen hele dagen til og fra Skien, samt å øke antall avganger til Lillestrøm, Eidsvoll og Eidsvoll verk.

Med Vys forslag får Follo og Østfold tog til Oslo lufthavn uten omstigning på Oslo S. Flere avganger på linje L2 gjennom Oslo er også en del av forslaget.

Forslaget til togtilbud fra Vy forutsetter at infrastrukturen mellom Drammen og Kobbervikdalen er ferdig utbygd og kan tas i bruk fra 2026.

[ Utstedte rekordmange pass i fjor: – Ikke vent til høysesongen ]

Tog hvert 10. minutt flere steder

Vy poengterer at togdriften på Østlandet er tett sammenvevd, og at signalfeil og strømstans fører til enda flere forsinkelser og innstillinger når en ikke kan bruke alle tog og alt personell på tvers av ulike linjer.

Blant forslagene er jevn fordeling av avganger og økt frekvens til en rekke steder.

Vy vil også at dagens timinuttersfrekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm utvides til Drammen – Oslo lufthavn og Eidsvoll.

[ Brennhett marked for norske ovner: – Hos Jøtul slår strømkrise og prisvekst positivt ut ]

Flytoget ble overrasket

Det er regjeringen som har bedt Vy levere et tilbud for hele togdriften på Østlandet. Samferdselsdepartementet har åpnet for å legge til side et omstridt forslag om å dele den i to pakker, etter at en full konkurranseutsetting ble skrotet av Støre-regjeringen.

Forespørselen til Vy har overrasket Flytoget, som Jernbanedirektoratet allerede hadde startet forhandlinger med om en del av togtrafikken på Østlandet.

Både Vy og Flytoget er statlige foretak.

[ Syreskader på tennene øker blant unge: – Verstingene kan overraske ]