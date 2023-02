Utstedte rekordmange pass i fjor: – Ikke vent til høysesongen

I januar gikk politiet ut og sa at de ventet høy etterspørsel etter pass og ID-kort i 2023.

Den mye omtalte passkrisen preget mange som ønsket å reise i fjor. Etterspørselen etter nye pass var høyere enn tilgjengelig produksjon.

– Basert på erfaringer fra fjoråret, må vi i politiet ta høyde for uforutsette hendelser og økt etterspørsel som kan påvirke leveringstidene, sa avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

Politiet oppfordret da folk om å være ute i god tid.

– Ikke vent

Ved publikumsenteret på Grålum, det nærmeste stedet man kan få seg pass for dem som sogner til Fredrikstad, har de fremover mange ledige timer.

De ber nå folk som skal reise i sommer, men som mangler pass, om å bestille time nå.

– Det er viktig at du ikke venter til høysesongen med å bestille time for nytt pass. Vi oppfordrer publikum til å søke nå for å unngå lang ventetid, opplyser Rachid Elazahri ved pass og ID-avsnittet på Grålum.

Rekordmange pass i fjor

Til Dagsavisen Demokraten forteller Elazahri at trykket var veldig stort i fjor, som følge av en opphopning etter pandemien.

– I tillegg til råvaremangelen. Vi hadde et rekordår i fjor. Det ble utstedt nesten 1,4 millioner pass og ID-kort i Norge. Det er ekstremt mye. I Øst politidistrikt ble det utstedt 257 000 pass og ID-kort, som er nesten en dobling fra året før, sier han.

De forventer at det blir mange som trenger pass i år også.

– Derfor ønsker vi at de fleste kommer nå mens vi har kapasitet, sier Elazahri.

