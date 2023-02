Ny bru over Glomma utsatt

Når Fredrikstadbrua stenges fra klokka 22.00 den 23. februar til klokka 06.00 den 24. februar kan omveien bli lang, ettersom det andre mulige krysningspunktet over Glomma ligger i Sarpsborg – rundt halvannen mil unna. Enkelte innbyggere i Fredrikstads sørøstlige region risikerer å måtte kjøre tre mil for å komme til byen, med omkjøring via riksvei 22 og fylkesvei 109.

– Utrykningskjøretøy og buss i rute vil slippe gjennom sperringen. Fotgjengere og sykelister vil bli ledet forbi arbeidsstedet av hjelpepersonell, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Årsaken til stengingen er vedlikehold som skal forlenge bruas levetid.

– Det skal skiftes ut et brulager, og da må brua jekkes opp. Dette er arbeid som bare kan gjennomføres ved å stenge brua. Vi beklager ulempene dette medfører, men for slikt arbeid har vi ikke noen alternativ, sier Eiterjord.

At omveien blir lang hvis eller når Fredrikstadbrua ikke kan brukes, påvirker samfunnsberedskapen og er en av grunnene til at Fredrikstad kommune i 2019 vedtok å bygge en ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp. Den vil kunne halvere strekningen for enkelte av kommunens innbyggere, dersom Fredrikstadbrua stenges. I forbindelse med vedtaket ble nødvendige arealer båndlagt for reguleringsplanlegging, det vil si at det innenfor området ikke er tillatt med tiltak som kan være til hinder for ny bro med tilhørende veianlegg.

Ny bru over Glomma er det viktigste veiprosjektet i Fredrikstad — Erik Skauen

Dersom Fredrikstadbrua stenges, uavhengig om det er på grunn av vedlikehold eller ulykker, blir omveien lang for berørte innbyggere og samfunnsberedskapen svekkes. (Google Maps)

Ny bru blir forsinket

Arbeidet med planleggingen av den nye brua har imidlertid strandet på grunn av mangel på midler, og kommunen har måttet søke statsforvalteren om forlengelse av båndlegging av områdene de trenger til å bygge brua. Denne forlengelsen er nå innvilget, skriver Fredrikstad kommune.

Bruprosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

I søknaden om forlenget båndlegging, skriver kommunedirektøren at hovedårsaken til forsinkelsen av bruprosjektet er «de endrede føringene for bompengefinansierte bypakker, som kom med Solbergregjeringens bompengeforlik sommeren 2019, og den omfattende prosessen Bypakke Nedre Glomma måtte gjennom i kjølvannet av dette.»

Kommunedirektøren peker på at den lokalt vedtatte fase 2 av Bypakke Nedre Glomma fra 2018, hvor ny bru over Glomma i Fredrikstad inngikk i prosjektporteføljen, ikke var i tråd med de nye føringene fra bompengeforliket. Dermed måtte bypakkens andre fase tilpasses nye føringer og fremmes til ny lokalpolitisk behandling. Forsinkelsen i oppstart av reguleringsplanleggingen av den nye brua er derfor ikke kommunens feil, mener kommunedirektøren.

[ Ett skritt nærmere målet om å stanse veksten i biltrafikken ]

Den nye brua er planlagt bygget mellom Omberg og Torp. (Asplan Viak)

Viktig prosjekt

Den nye brua er viktig, både for å avlaste Fredrikstadbrua, men også for å dempe trafikken gjennom de belastede kryssene langs fylkesvei 109 og riksvei 110 sentralt i byen.

«Både av hensyn til generell framkommelighet og samfunnsberedskap er det kritisk å ha et alternativ til Fredrikstadbrua når den er stengt, eller har redusert framkommelighet, enten dette skyldes trafikkulykker eller planlagt veiarbeid. I lys av alt dette mener kommunedirektøren det er sterke samfunnsmessige grunner for å søke om forlenget båndlegging.», heter det i søknaden.

Erik Skauen (MDG) mener at den nye brua er langt viktigere enn mange andre veiprosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg i årene som kommer.

– Når brua kan bli bygget, kommer an på når Byvekstavtalen kommer og her skal politikerne inn i forhandlinger nå. I Norge har vi en tendens til å si «ja takk, begge deler» og prøve å gjøre flere ting på én gang. Men jeg mener at hvis vi skal gjøre noe, så er en ny bru over Glomma det viktigste veiprosjektet i Fredrikstad. For samfunnet og beredskapen er det viktigere enn firefelts på 109-en, sier Skauen til Dagsavisen Demokraten.

Han håper at den nye brua kan endre folks reisevaner.

– Levetiden til en bru er rundt 100 år. Nå er Fredrikstadbrua friskmeldt, men når den etter hvert begynner å miste kapasitet, er det kollektiv- og tungtransport som slutte å bruke den først. Hvis den nye brua primært bygges for kollektivtrafikk og næring, samt gående og syklende, vil det bli mer attraktivt å ta kollektivt fordi bussene kommer raskere fram. Hvis en buss står i samme kø som bilene, er det ingen som gidder å ta buss i stedet. Vi er glade i bilen vår i den regionen her, sier Skauen, som også håper det blir tatt hensyn til jordbruk og natur i planleggingsprosessen.

– Vi må stramme inn på arealbruken, slik at det blir mer klimanyttig, og verne de flotte naturområdene som ligger der det er bestemt at brua skal bygges.

[ Brennhett marked for norske ovner: Hos Jøtul slår strømkrise og prisvekst positivt ut ]

Erik Skauen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne, Fredrikstad. (Arne Børresen)

Vedtak i enighet

Konsekvensene av å la båndleggingen løpe ut er også del av denne vurderingen. Etter utløp av den opprinnelige fireårsperioden vil det ikke være mulig å båndlegge arealet på nytt til samme formål og det vil derfor være risiko for at andre tiltak i området kan gjøre gjennomføring av bruprosjektet dyrere eller at ny bru over Glomma må bygges i en annen korridor, med det vil medføre av utredninger og planprosesser.

Statsforvalteren skriver i sin tillatelse at vilkårene for å forlenge båndleggingen er oppfylt, og at de anser det som viktig å videreføre båndleggingen for å unngå at det settes i gang andre utbyggingstiltak som vil vanskeliggjøre fremtidig disponering av området.

I likhet med kommunen vurderer statsforvalteren at det er sterke samfunnsmessige grunner som taler for å forlenge båndleggingen.

[ Utstedte rekordmange pass i fjor: – Ikke vent til høysesongen ]

---

Kommunedelplanen legger til rette for en ny bru over Glomma med tilknytning til hovedveinettet på hver side ved Omberg og Torp. En ny bru skal ha to eller fire felt for kjøretøy samt minimum et fortau eller felt for gående og et felt for syklende. Antall kjørefelt og om noen av disse skal reserveres kollektivtrafikk avgjøres på et senere tidspunkt i planleggingen.

Ny tilførselsvei tar av fra fylkesvei 109 i kryss med Bjørnengveien, følger denne i rundt 900 meter fram til forbi godsterminalen på Valle. Traseen dreier så mot øst for å følge Ombergveien til den krysser over Glomma like nord for Ombergfjellet.

På østsiden av Glomma skal brua komme inn mellom bebyggelsen langs elva og randsonen med edelløvskog, før traseen går over en bolig og dyrka mark på Torp Nordre.

Traseen skal tilknyttes riksvei 111 rett nord for Torpebergveien. Traseen kan justeres innenfor det området som er båndlagt i kommunedelplanen.

Kilde: Fredrikstad kommune

---