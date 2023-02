Patrick (42) blir ny NITO-leder

Patrick Mostad fra Fredrikstad er nyvalgt leder for NITO Oslo og Akershus, og får dermed ansvar for å representere og ivareta over 25.000 ingeniører og teknologer, opplyser Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon i en pressemelding.

Mostad har bakgrunn i informatikk og teknologi og har vært engasjert som tillitsvalgt i NITO gjennom flere år. Han har også deltatt på tillitsvalgtopplæring og samlinger for å bygge kompetanse og nettverk.

– Som leder for NITO Oslo og Akershus vil jeg jobbe for å styrke NITOs tilstedeværelse lokalt, og sørge for at tillitsvalgte har den nødvendige kunnskapen og opplæringen for å kunne utføre sin rolle på en god måte, sier Mostad.

Gode tillitsvalgte gir god dialog

Mostad sier han personlig har mest erfaring fra å jobbe med privat sektor.

– Det er forskjell fra område til område, og om det er stat, kommune, Spekter eller privat. Jeg har god erfaring med å jobbe i privat sektor, der jeg har sett hvor viktig det er å ha gode tillitsvalgte ute på arbeidsplassen. Både som en sparringpartner for arbeidsgiver i vanskelige diskusjoner og generelt i normale diskusjoner, og for informasjonsflyten. De kan gi en annen vinkling på problemstillinger, som for eksempel hvordan man skal behandle de ansatte. Det er gjerne en forskjell på hvordan ledelse og ansatte ser på ting.

Å ha et ekstra øye på ting, har han opplevd som positivt for både ansatte og ledelse i bedrifter.

– Det har jeg hatt erfaring med selv, hvor jeg har klart å bidra i en positiv retning.

Vil rekruttere

I arbeidet fremover sier Mostad at han vil ha fokus på rekruttering fra både bedrifts- og student-sektor.

– Jeg vil jobbe for å opprette bedriftsgrupper og etablere god dialog mellom tillitsvalgte og ledelsen for å skape samarbeid, sier han.

Han ønsker også å fortsette arbeidet med å tiltrekke seg og beholde studentmedlemmer gjennom NITO Ung og NITO Studentene, og han er opptatt av å representere ingeniører og teknologer i arbeidslivet.

Viktig for fremtiden

Mostad peker på at med en økende grad av automatisering og teknologisk utvikling vil ingeniørkompetanse spille en viktig rolle i å sikre en grønnere industri og skape en bærekraftig framtid.

– Ny industri som havvind og batteriteknologi er viktige for fremtiden, man ønsker å skifte fra olje og gass til grønnere industri. Da er det viktig at vi både får med ingeniører som jobber med olje og gass i dag, og får dem omskolert slik at de kan bidra inn mot et grønt skifte, og at vi sikrer nye ingeniører som utdannes innen sektoren, sier Mostad.

Samtidig foregår det en automatiseringsprosess i bransjen, i en rasende fart.

– Når etter hvert flere store bedrifter får fullautomatiserte pakkesystemer gjør det at arbeidskraften med å plukke varer ikke lenger trengs. Men vi vil trenge ingeniører for vedlikehold og for å se at maskinen fungerer som den skal. Her vil ingeniører og teknologi gå hånd i hånd.

Den nyvalgte lederen er opptatt av å sikre at NITOs medlemmer blir godt ivaretatt og har de beste forutsetningene for å lykkes i sine karrierer, og han ser fram til å ta fatt på oppgaven som ny leder for NITO Oslo og Akershus.

– Dette er noe jeg brenner for, så det er veldig hyggelig å bli valgt som leder, avslutter Mostad.

