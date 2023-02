De to siktede etter Spydeberg-dødsfallene vil bli løslatt

Samtidig er det blitt begjært en rettspsykiatrisk undersøkelse av en av de siktede.

Politiadvokat Benedicte Granrud vil ikke si hvem av de to som de har begjært undersøkelse av, eller hvorfor de har valgt å gjøre det.

Hun understreker at mistanken mot de to fortsatt er like sterk.

– Ja, det er ikke bakgrunnen for at de løslates, det er at vi mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse, sier hun til NTB.

Gjenstår avhør

Politiet begynner nå å få et ganske klart hendelsesforløp. Fortsatt gjenstår flere avhør av vitner og de to siktede. Det er kalt inn et tosifret antall vitner i saken.

– Det pågår også et arbeid med å ferdigstille de tekniske undersøkelsene som er gjennomført, og gjennomgang av trafikkdata og telefoner, opplyser politiet.

Politidistriktet venter fortsatt på den endelige obduksjonsrapporten. Den ventes ikke før i mars, opplyser Granrud.

To menn på 18 og 27 år er siktet i saken. Den ene er siktet for uaktsomt drap og den andre for å ha solgt narkotika til tvillingsøstrene, og for å ha hensatt 16-åringene i en hjelpeløs tilstand. De to er henholdsvis 27 og 18 år.

Løslates mandag

– Jeg registrerer at de løslater ham. Han er glad for det. Min klient erkjenner ikke straffskyld og kjenner seg ikke igjen i siktelsen i saken, sier 27-åringens forsvarer, advokat Knut Ditlev-Simonsen.

Mannen løslates mandag.

18-åringens forsvarer, advokat Haakon Åsli Skogstad, sier løslatelsen er som forventet.

– Han har samarbeidet bra med politiet og forklart seg om det han vet, og det han har fått med seg på stedet. Da mener jeg det Ikke er grunnlag for å holde han i varetekt lenger, sier han NTB.

Mannen nekter straffskyld. Skogstad forventer at saken blir henlagt og mener det er få bevismessige holdepunkter for siktelsen.

18-åringen skal i nye avhør om kort tid, opplyser Skogstad.

Tilsyn

Det var 8. januar i år at Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i Spydeberg. Politiets hovedhypotese er at jentene døde av overdose. De var meldt savnet dagen før fra en barnevernsinstitusjon i distriktet.

Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyste fredag at de åpner tilsyn ved Sykehuset Østfold. De har fra før av startet tilsynsmessig oppfølging med barnevernstjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

