To gamle gubber, to unge damer og en utflytta «Tæssing»

– Det er ikke vanskelig å skape engasjement eller å få folk til å stille opp, sier leder av Borge og Torsnes arbeiderpartilag, Ulf Berg.

14. mars har han invitert en tidligere partisekretær og stortingsrepresentant, en tidligere LO-leder, en ordfører og en ordførerkandidat til Torsnes. Arrangementet har AP-laget kalt: «Samtale mellom to gamle gubber, to unge damer og samtalen styres av en utflytta ‘Tæssing’». Martin Kolberg, Yngve Hågensen, Siri Martinsen og Therese Thorbjørnsen kommer til Folkets Hus.

– Fargerike «typer»

Som ordstyrer har Ulf Berg fått med seg sin bror. Tidligere AOF-leder, Arne Berg.

– Er Yngve Hågensen og Martin Kolberg på plakaten «oppskriften» for å trekke til seg unge velgere?

– He he. Det er i alle fall noen fargerike «typer» som tør å si ifra. Klare i talen og legger ikke noe imellom, ler Ulf Berg og legger til:

– Når jeg ser antallet som allerede har meldt seg på til møtet har vi uten tvil truffet med programmet. Denne gangen har vi også invitert både Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap) og Sarpsborgs ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen (Ap) til å delta. I Nedre Glomma er det mange fellesområder som det blir spennende å høre mer om.

Boligutbygging, sykehjem og sykkelvei

Selv om partilagene i Borge og Torsnes i lang tid har samarbeidet tett var det først i fjor lagene offisielt ble slått sammen, som Borge og Torsnes Arbeiderpartilag.

Med Ulf Berg i spissen har Ap-laget i Torsnes tidligere kjempet hardt for å beholde både sykehjemmet og ungdomsklubben i bygda.

Berg tror ikke på noen omkamper rundt disse sakene:

– I tre år på rad har vi vært med å sikre driften av Torsnes sykehjem. Nå er jeg trygg på at Fredrikstad Arbeiderparti lar sykehjemmet forbli urørt. Men samme hva som skjer – vi gir oss ikke.

– Borge og Torsnes arbeiderpartilag er et mer levende og engasjert lokallag enn noen gang tidligere, mener Ulf Berg. (Tomm Pentz Pedersen)

Utbygging av boligfeltet Glosli Vest er et prosjekt arbeiderpartilaget også har kjempet for i mange år – som et ledd i å øke innbyggertallet i Torsnes.

– Borge tomteselskap kjøpte området i 1987. Nå er endelig boligfeltutbyggeren Block Watne i gang med planleggingen, avslutter Ulf Berg, og nevner gjerne siste kampsak som er oversendt Fredrikstad Arbeiderparti:

– Det må etableres en gang- og sykkelvei helt fram til Byens Marker på Østsiden. Får vi på plass disse 3,6 kilometerne vil nesten hele Torsnes ha trygg ferdsel for syklister og myke trafikanter.

