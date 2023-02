Smuglet store mengder matvarer og sigaretter

Natt til søndag 29. januar observerte tollere ved Svinesund en varebil som kom inn over grensa via den gamle Svinesundsbrua. De rykket ut med en patrulje, og fikk stoppet bilen en drøy kilometer inn i landet.

I varebilen satt det tre menn, en sjåfør i 30-årene som identifiserte seg med et norsk førerkort, og to passasjerer i 40-årene.

– De fortalte at de hadde vært i Sverige og handlet noen varer til butikken til han ene, og framviste en faktura. Men de hadde ingen tollpapirer, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Skulle fortolle senere

Mennene ble også spurt hvorfor de hadde valgt å kjøre inn i Norge over den gamle brua, i og med at man skal passere inn på en bemannet grensestasjon dersom man frakter tollpliktige varer.

– De forklarte da at de ikke hadde tenkt å kjøre over grensa, men at de var på leting etter et sted å sove og hadde planer om å kjøre bort til tollstasjonen for å fortolle varene senere, sier Grandahl.

Tollerne mente denne forklaringen hørtes mistenkelig ut, og besluttet å ta inn både bilen og mennene til en nærmere kontroll.

– De kunne se at det lå masse forskjellige matvarer i lasterommet. Det var blant annet olivenolje, juice bønner, lammekjøtt i biter – alt mulig rart, jeg vet nesten ikke hva det ikke var, sier Grandahl.

Hevdet sin uskyld

Verdien på matvarene var på hele 68.116 svenske kroner, drøyt 65.000 norske. Dette er langt over den tillatte verdigrensa på 6.000 kroner per person dersom man har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer.

– Det er også ulovlig å transportere varer ment for salg i butikk uten å deklarere dem, utdyper seksjonssjefen.

I tillegg ble det funnet to esker med til sammen 28.000 sigaretter, nesten 20 liter brennevin og en flaske vin.

– Mennene vedkjente seg eierskapet til matvarene, men sigarettene var det ingen av dem som ville ta ansvar for. De påsto at de ikke skjønte hvordan de hadde blitt med på lasset, forteller Grandahl.

Store avgiftsunndragelser

Ifølge seksjonssjefen utgjør smuglingen av sigarettene og alkoholen alene et forsøk på å unndra litt over 120.000 kroner i avgifter.

– I tillegg var det unndragelser på i alle fall 100.000 kroner for matvarene, men dette tar lang tid å regne ut eksakt fordi det var så mye forskjellig, sier Grandahl videre.

Siden de er bosatt i Norge, fikk de tre mennene lov til å kjøre videre etter at varene ble beslaglagt. Politiet følger opp saken videre, og mennene kan vente seg en straffereaksjon i etterkant, trolig i form av en solid bot.

