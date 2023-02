Nye navn på topp i Fredrikstad og Viken i 2022

I Fredrikstad var det imidlertid Ingrid som stakk av med førsteplassen i 2022, et navn som endte på 12. plass nasjonalt og nummer fem i Viken. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) navnestatistikk som ble offentliggjort onsdag.

På guttesiden ble det delt topplassering mellom Ludvig, Matheo og Theodor – som inntok henholdsvis 11., 10. og 24. plass på den nasjonale lista.

Det var store endringer blant begge kjønn på topplista i Fredrikstad sammenlignet med 2021, med kun to jentenavn og tre guttenavn som holdt seg inne blant de ti mest populære å gi til barnet sitt. Samtidig finner man igjen alle de mest brukte navnene i Plankebyen på topp 50 på landsbasis.

– Det enkle og litt kjedelige svaret er at jo større et område er (i antall som får navn), jo mer vil listen over de mest populære navnene ligne på de nasjonale tallene, kommenterer Karstein Kristiansen Sørlien ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Lokale utslag

Blant de øvrige bykommunene i Østfold var Ludvig det mest brukte guttenavnet også i Sarpsborg. I Moss ble det delt førsteplass mellom Isak, Jens, Oliver og Sander, mens Edvin havnet på topp i Halden. I Indre Østfold var også Oliver mest populært.

På jentetoppen finner man Ellinor og Olivia i Sarpsborg, og sistnevnte toppet også i Moss. Ella og Oline tronet øverst på listene i Indre Østfold og Halden.

– Når vi ser på et lavere geografisk nivå vil det være mer tilfeldigheter og muligheter for at enkelte navn skiller seg ut, som for eksempel at Ludvig topper listen i Sarpsborg, sier Sørlien.

– Dette er også grunnen til at man ser mer variasjon på kommunelister enn på de nasjonale listene. Det skal mindre til for å gjøre et byks opp eller ned på listen. Det kan være så enkelt som lokale forbilder eller idrettshelter fra regionen som fører til en økning i antall barn som får samme navn, legger han til.

SSB førte ingen egen statistikk for Østfold samlet sett i 2022, men i Viken var det altså Olivia og Noah som endte på navnetoppen. De nærmeste utfordrerne på fylkesplan var henholdsvis Leah og Ella, og Oliver og Jakob.

Klatrerne

På landsbasis var det Nora som inntok den aller øverste jenteplassen for fjerde året på rad, og nok en gang foran Emma, til tross for at det har begynt å falle i antall.

– Både Nora og Emma har vært populære en stund, og har mer eller mindre konkurrert om førsteplassen siden 2012. Navnetrendene beveger seg vanligvis sakte, og vi ser marginale forskjeller i toppen fra i fjor, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i en artikkel publisert på SSBs nettsider.

Jakob gjorde et byks fra 9. til 1. plass, og var mest populære guttenavn i Norge for fjerde gang siden 2017, men måtte dele topplasseringen med 2021-vinner Noah.

– Selv om Noah nærmest har vært et ikke-eksisterende navn i Norge før år 2000, så har det lenge vært et kjent navn – både gjennom Bibelen og gjennom impulser fra utlandet, sier Sønstebø.

Når det gjelder navn som er på vei oppover og generelle navnetrender trekker Karstein Kristiansen Sørlien fram følgende:

– Iben (8. plass) og Hedvig (fra 38. til 23. plass) klatrer på listene nasjonalt, og det samme gjelder Birk (fra 70. til 37. plass) og ikke minst Jacob for gutta.

– Birk er jo et litt mer tradisjonelt norsk navn, men ellers er det mye bibelske navn for guttene og mange navn med a-endinger for jentene. Felles for både gutte- og jentenavn er at de er korte, med fire-fem bokstaver og to stavelser, avslutter han.

---

Navnestatistikk 2022

Topp 10 i Norge

Jenter:

1. Nora – 359

2. Emma – 337

3. Olivia – 331

4. Ella – 326

5. Sofie – 315

6. Leah – 288

7. Frida – 269

8. Iben – 266

8. Sofia – 266

10. Sara – 262

Gutter:

1. Noah – 414

1. Jakob – 414

3. Emil – 405

3. Lucas – 405

5. Oliver – 382

6. Isak – 381

7. William – 348

8. Filip – 343

9. Aksel – 321

9. Theodor – 321

Topp 10 i Viken

Jenter:

1. Olivia – 85

2. Leah – 76

3. Ella – 75

4. Emma – 71

5. Ingrid – 67

6. Nora – 63

7. Frida – 62

8. Sofie – 61

9. Iben – 60

9. Sofia – 60

Gutter:

1. Noah – 102

2. Oliver – 97

3. Jakob – 95

4. Theodor – 88

5. Filip – 81

5. Lucas – 81

5. Oskar – 81

8. Isak – 79

8. William – 79

10. Aksel – 76

Topp 10 i Fredrikstad

Jenter:

1. Ingrid – 10

2. Ella – 8

2. Emma – 8

2. Olivia – 8

5. Frida – 7

5. Nora – 7

7. Ellinor – 6

7. Hanna – 6

7. Mathilde – 6

10. Astrid – 5

Gutter:

1. Ludvig – 8

1. Matheo – 8

1. Theodor – 8

4. Isak – 7

5. Aksel – 6

5. Liam – 6

5. Noah – 6

5. Victor – 6

9. Emil – 5

10. Herman – 5

---