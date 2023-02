Nå har nye Sentrum helsestasjon åpnet: – Bygd for våre tjenester

– Arbeidet dere gjør her er svært viktig. Tidlig innsats, allerede fra graviditeten gir store positive effekter på folkehelse og levekår, sa ordfører Siri Martinsen (Ap) under åpningen mandag.

Da kunne endelig tidligere Vestsiden og Kråkerøy helsestasjon, som etter sammenslåingen for halvannet år siden har holdt til i gamle og upraktiske bygg, endelig flytte inn i egnede lokaler.

Det forteller Venche F. Bernhardsen, ledende helsesykepleier, til Dagsavisen Demokraten.

Ordfører Siri Martinsen (Ap) åpnet den nye helsestasjonen mandag. Her sammen med ansatte på huset. (Fredrikstad kommune)

Mer sentrumsnært

– Vi er kjempefornøyde. Sentrum helsestasjon er jo bygd for å være tilpassa våre tjenester, sier Bernhardsen.

Sentrum helsestasjon rommer også vaksinasjonskontoret, smittevernkontoret, og helsestasjon for ungdom, og den nye adressen er Storgata 32. Det kan være fordelaktig å ligge så sentralt, tror Bernhardsen.

– Vi synes det er fint å være sentrumsnære. Det er kort vei til parkeringshus, og ikke lang til bussholdeplasser. Så det er lett tilgjengelig for både brukere og ansatte, sier hun, og fortsetter:

– Det er veldig nye og flotte lokaler. Jeg synes det er fint at politikerne har gått med på å bestemme at vi får være her. Det er jo barn, unge og familier som benytter seg av våre tjenester.

Ledende helsesykepleier på huset, Venche F. Bernhardsen, tok en bit av kaka under åpningen av nye Sentrum helsestasjon. (Fredrikstad kommune)

[ Dramatoppene møtes: «Kids in Crime» kan vinne prisen ]

– Sentral rolle

Under åpningen trakk ordfører Siri Martinsen frem hvordan helsestasjonens tilbud også spiller en viktig rolle for ungdommen.

– Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. Helsestasjonen har en sentral og viktig rolle i forebyggende psykososialt arbeid, sa hun.

På nye Sentrum helsestasjon, har de valgt å ha en egen inngang for ungdommene som skal bruke tilbudene.

– Det er viktig og veldig fint. Da har de noe som er eget for seg, og de treffer heller ikke på voksne de kanskje ikke ønsker å treffe på, sier Bernhardsen.

For de øvrige tilbudene helsestasjonen har, er det timeavtaler som gjelder. For ungdom er det drop-in, med egen inngang markert med en B.

[ Arkitekt Karoline Kolstad Heen: – Det å være miljøbevisst har begynt å bli lønnsomt ]