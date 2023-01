Over 400 færre tatt med mobilen bak rattet i Øst politidistrikt

I en pressemelding fra Ung i trafikken opplyses det at 1.563 personer ble tatt for å bruke mobiltelefonen mens de kjørte bil i Øst politidistrikt i fjor. Det er en kraftig nedgang fra de 1.991 tilfellene av dette som kvalifiserte til forenklet forelegg i samme område i 2021.

Tallene har de hentet inn fra Utrykningspolitiet (UP), og til tross for nedgang i store deler av landet, jubler ikke Ung i trafikken.

– Det er gledelig at vi nå ser en reduksjon flere steder rundt om i landet, men her frykter vi dessverre store mørketall. Mange har fortsatt vanskelig for å la mobilen ligge, sier prosjekt- og kampanjeansvarlig Liv Marie Bendheim i pressemeldingen.

Statistikken viser nemlig at det fortsatt var et stort antall personer som ble tatt med mobilen bak rattet i fjor.

Prosjekt- og kampanjeansvarlig Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken. (Ung i trafikken)

– Fra før vet vi at uoppmerksomhet er en stor årsak til trafikkulykker, og da er dessverre ofte skjermene involvert. Mange ulykker kunne potensielt vært unngått om flere valgte å legge vekk mobilen, mener Bendheim.

Hun minner samtidig om at en bil i 80 kilometer i timen beveger seg lengden av en fotballbane (90 meter) ved fire sekunders uoppmerksomhet, og at mye kan skje i løpet av disse meterne.

– I trafikken skjer det mye på få meter. Få sekunders uoppmerksomhet kan derfor gi fatale konsekvenser. Er man oppmerksom og på vakt, er sannsynligheten for en alvorlig ulykke vesentlig mindre. Vår oppfordring er derfor enkel: legg vekk mobilen når du setter deg bak rattet, fastslår Bendheim.

I løpet av 2022 omkom hele 118 personer i trafikken på landsbasis, en økning fra 80 omkomne i 2021. 22 av disse dødsfallene skjedde i forbindelse med trafikkulykker på veiene i Viken.

– Med den ulykkessituasjonen vi har vært vitne til i 2022, er det nå i alles interesse at mobilen prioriteres vekk når man sitter i bilen. Å la mobilen ligge i lomma, eller bruke en fastmontert holder, er begge veldig enkle tiltak alle kan bidra med for å gjøre situasjonen på norske veier litt tryggere, påpeker Bendheim.

Hun opplyser også om at mobilbruk i bil nå straffes med bot på 7.450 kroner og tre prikker på førerkortet. For de i prøveperiode medfølger dobbel prikkbelastning og seks prikker.

