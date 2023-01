Bedriftsutviklingsprisen til Den Sorte Havre i Østfold

Prisutdelingen foregikk på den norske ambassaden i Berlin, og det var landbruks- og matminister Sandra Borch og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, som sto for utdelingen, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Helt uvirkelig

Prisutdelingen skjer i forbindelse med matmessa Grüne Woche som begynner fredag 20. januar i Berlin.

- Jeg er virkelig imponert over hva landbruket kan vise til av godt og lønnsomt entreprenørskap – noe både vinnere og nominerte til bedriftsutviklingsprisen i landbruket siden 1997 er et godt uttrykk for. Selv om jeg bare har vært statsråd i vel et år, så kan jeg underskrive på at jeg har møtt mange dyktige bønder og produsenter av landbrukstilknytta produkter og tjenester, sa landbruks- og matminister Sandra Borch før hun åpnet konvolutten og avslørte vinneren.

De nominerte var Fæby Bryggeri fra Trøndelag, Ystepikene fra Rogaland og Den Sorte Havre fra Viken. Sistnevnte var svært takknemlig for prisen. Gården drives av Ingunn og Johan Anstensrud.

– Dette er helt uvirkelig. Vi har helt utrolige ansatte og gode samarbeidspartnere å takke. Dette gir enorm energi for videre vekst, sier Ingunn og Johan Anstensrud i pressemeldingen fra Innovasjon Norge.

– At Den sorte havre skulle bli en prisvinnende bedrift hadde vi ikke trodd for sju år siden da vi startet opp, smiler Ingunn Anstensrud fornøyd.

Det var mange som ville være med å hedre det prisvinnende ekteparet fra Våler i Østfold. Fra venstre: Kjersti Grøndahl - Statsforvalteren i Oslo og Viken, Reidar Kaabbel - ordfører Våler kommune, Johan og Ingunn Anstensrud - Den Sorte Havre, landbruks- og matminister Sandra Borch, Bjørn Gimming - leder av Norges Bondelag, Rolf Jens Brunstad og Emil Anstensrud. (Privat)

Stolt Vålerordfører

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er en nasjonal pris for dem som har startet en vellykket og bærekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressurser.

– Vi er så stolte. Denne prisen settes veldig høyt. Ingunn og Johan Anstensrud er verdige vinnere og gode ambassadører for kommunen, vårt lokale kjøkken og Norsk landbruk. Vi heier på vårt næringsliv og økt verdiskapning. Våler kommune er utrolig stolte over prisvinnerne. Dette er så fortjent, sier Vålerordfører og styreleder i Matnettverket Guldkorn til Dagsavisen.

Kandidatene til årets pris ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon. Ifølge juryens begrunnelse er Tveter gård, med merkevaren Den Sorte Havre, en god representant for kreativitet og nyskaping som skjer innen og i tilknytning til landbruket. Vinneren har ved å se muligheter, pågangsvilje, ferdigheter og samspill med andre oppnådd imponerende resultater, skriver juryen.

