Kronos til Tyskland for billigere norsk gass: – Galskap, mener LO

Industribedriften har flagget ut produksjon til Tyskland fordi norsk gass selges billigere der enn her hjemme i Norge.

Årsaken er ifølge administrerende direktør Jan Klauset at Tyskland har innført støtte i form av en makspris på gass til industrien.

LO reagerer

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, fortalte om Fredrikstad-bedriftens problemer under TV-programmet Debatten på NRK1 tirsdag kveld.

LO-sekretær Are Tomasgard reagerer kraftig på disse opplysningene. Det gjør også hovedtillitsvalgt hos Kronos Titan, Per Øistein Kivijärvi.

– Norge leverer gass i bøtter og spann til Tyskland. Når Tyskland har innført en makspris på gass for industrien betyr det at tysk industri kan benytte seg av billig norsk gass. Dette er ren galskap. Norsk gass er med andre ord billigere for tysk industri i Tyskland enn for norsk industri i Norge, sier Are Tomasgard til FriFagbevegelse.

Per Øistein Kivijärvi er enig:

– Det er ikke akkurat gunstig når de (Kronos Titan, red.anm.) må flytte produksjonen på grunn av energiprisene når vi selv sitter på ressursene, både elkraft og gass. Tyskland har lite av begge deler, sier han.

Før nyttår var det full produksjon ved bedriften i Fredrikstad. I Tyskland kjørte de redusert.

– Men det var før kortene ble delt ut på nytt, sier Kivijärvi.

Subsidierer energi

– Når den tyske staten subsidierer både strøm og gass kraftig for å holde industrien gående slik at en norsk bedrift må flytte produksjonen dit, blir det en banal situasjon. Det eneste vi krever er at vi kan konkurrere på like vilkår. Hvis ikke blir det hele konkurransevridende, mener han.

LO-sekretær Are Tomasgard er helt enig. Han mener regjeringen må reagere raskt.

Det er et slag mot klyngetankegangen og mot satsingen på sirkulærøkonomi dersom en ikke foretar seg noe for å sikre like konkurransevilkår. — Are Tomasgard, LO-sekretær

– Når begrunnelsen for flytting av produksjonen er at vilkårene for bruk av gass er bedre i Tyskland, som importerer gass fra Norge, enn de er i Norge som eksporterer gass til Tyskland, er det mildt sagt konkurransevridende, sier han til FriFagbevegelse.

– Vi kan ikke sitte å se på at industrien i Norge flytter ut av landet. Her har Norge alle muligheter for å gjøre noe raskt. Her må regjeringen snu seg raskt rundt og sikre at norsk industri får minst like gode vilkår for bruk av gass som det vi ser i Tyskland, mener Are Tomasgard.

Han sitter også i den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen, som skal levere sin rapport i februar.

Avgjørende viktig

Tomasgard understreker at dette ikke handler om strøm, men om gass, og peker på at Kronos sitt energibehov er fordelt mellom gass og innkjøpt damp fra forbrenningsanlegg, der gass er det primære.

– Under 20 prosent av energibehovet dekkes av elektrisk kraft. Derfor er det avgjørende at virksomheten får samme konkurransevilkår som Tyskland, mener Tomasgard.

Konsekvensene ved en nedskalering av aktiviteten i Fredrikstad, vil gå ut over en rekke andre bransjer. Blant annet offentlige og private vannrenseanlegg som er avhengig av produktene som produseres ved Kronos i Fredrikstad.

Og for behandling av spesialavfall (Langøya), som også er avhengig av leveranser fra Kronos.

EØS et umulig hinder

– Det er et slag mot klyngetankegangen og mot satsingen på sirkulærøkonomi dersom en ikke foretar seg noe for å sikre like konkurransevilkår. Når Tyskland, Europas største økonomi, har innført en støtteordning på gass, kan umulig EØS-avtalen være et hinder, mener Tomasgard i LO.

Han viser til at Tyskland har store kostnader som følge av de høye gassprisene. Mens Norge har store inntekter som følge av de høye gassprisene. Tyskland har også høyere inflasjon enn Norge.

Medlem av arbeidsutvalget i Industri Energi, Cay Nordhaug, kommenterer saken slik:

– Industri Energi har engasjert seg tungt i denne saken, opp mot både regjering og Stortinget, uten at vi ser noe resultat av det. Det gjelder både denne konkrete saken om gass, men også med tanke på kraftnettet på Øra, som trenger kraftige oppgraderinger, sier Cay Nordhaug til FriFagbevegelse.

Nordhaug stiller krav til myndighetene:

– Vi forventer at regjeringen kommer på banen i denne saken. Kronos Titan er en samfunnskritisk bedrift og konsekvensene av at produksjonen flyttes til Tyskland er store. Vi må få på plass ordninger som sikrer norsk industri samme konkurransevilkår som land i EU. Når Tyskland, som er et stort et EU-land, kan innføre støtteordninger som dette overfor industrien, så kan det ikke være noe i veien for at noe tilsvarende gjøres i Norge, mener han.

Over 100 år i Norge

Kronos Titan AS er et norsk industriselskap som ble dannet i Fredrikstad i 1916.

Siden 1918 har selskapet drevet produksjon av titandioksid-pigmenter med basis i utvinningen av titan-jernmalm fra søsterselskapet Titania i Sokndal. Titandioksid brukes særlig i maling, papir, plast og gummi.

Bedriften har over 170 ansatte i Fredrikstad.

Indirekte sørger virksomheten for ytterligere 800 arbeidsplasser i Norge. Selskapet produser samfunnskritiske kjemikalier innenfor behandling av drikkevann, kloakk og farlig avfall.

FriFagbevegelse har kontaktet næringsdepartementet for en kommentar til artikkelen, men har ikke fått tilsvar.

