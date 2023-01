Redder deler av fergetilbudet, men nattferga avvikles: – Voldsomme konsekvenser for små penger

Det melder Fredrikstad kommune.

På tampen av året i fjor foreslo kommunedirektøren at det skulle gjøres flere kutt i fergetilbudet i 2023, for at kommunen skulle kunne spare penger.

Forslagene var å stanse nattkjøringen mellom Gamlebyen og Cicignon, at siste ferge mellom Lisleby og Selbak skulle gå klokken 17.30, og redusere kveldskjøringen for byferga.

Nå har det dukket opp midler til overs, som gjør at kommunen ser mulighetene for å droppe to av tre forslag.

– Positivt for innbyggerne

Etter å ha bygget ny gang- og sykkelvei langs Lisleby allé i fjor, sitter kommunen nemlig igjen med 2,4 millioner kroner i statlige midler.

Med denne potten, opprettholdes kveldskjøringen både mellom Lisleby og Selbak, og mellom Gamlebyen og Ålekilene.

– Jeg er glad for at partene i bypakka ser verdien av dette tiltaket. Dette viser hvor viktig statlige belønningsmidler er for kommunens satsing på å fremme kollektivtransport, sier Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad (Ap).

Også Elin Tvete (Sp), leder for teknisk utvalg, er glad for at tilbudet kan opprettholdes.

– Dette er positivt for byens innbyggere. Med disse midlene ser vi at det er mulig å opprettholde store deler av det opprinnelige fergetilbudet i Fredrikstad, sier hun.

Nattferga utgår

Syklende og gående har hittil kunnet kommet seg fra Østsiden til sentrum hele døgnet, uten å måtte bruke den trafikkerte Fredrikstadbrua.

Da nyheten om at nattferga skulle kuttes kom, uttalte flere fra utelivsbransjen i Gamlebyen til Fredriksstad blad at byen da splittes i to, og at de ikke ville kunne drive som før.

Da var forslaget at ferga skulle slutte å gå klokken 23.30. Senere ble det endret til at siste ferge skulle gå 01.00. Kommunens nye midler skal altså ikke brukes til å opprettholde nattkjøringen.

Det mener Maya Nielsen, reiselivssjef i Fredrikstad, er å gå baklengs inn i fremtiden.

– Jeg skjønner at de andre rutene blir prioritert, men jeg mener man må finne midler til nattferga. Det er ikke bare Gamlebyen dette går utover, men også vestsiden. Folk kommer til byen for å bruke utelivet. Det er jo en fordel for sentrum. Nå blir Gamlebyen skjøvet litt ut i mørket, sier hun.

Tror kulturlivet vil lide

Hun er bekymret for at festivalene, hotellene og restaurantene nå vil føle konsekvensene. Ikke bare publikum og gjester, men også de som jobber i området.

– Gjester vil muligens komme seg hjem i tide, men mange som jobber seint bruker de fergene. Man venner folk til en infrastruktur over tid, som har gjort at noen kanskje velger bort bilen, og livet fungerer. Dette blir en frustrasjon for folk som jobber sent, eller har nattskift på Øra. Det er voldsomme konsekvenser, for små penger.

Som Nielsen påpeker, er det gang- og sykkelvei over Fredrikstadbrua, men hun tror det er lite sannsynlig at mange vil ta den omveien.

– Da lar de heller være. Da går de ikke på den forestillingen eller konserten, for de kommer seg ikke hjem. Eller de bor på Østsiden, og lar være å dra til byen, skisserer hun.

– Stort skritt i feil retning

Reiselivssjefen tror det er et uklokt grep for fremtiden og for næringsutviklingen. Hun skjønner heller ikke hvordan kuttet samsvarer med politikernes visjoner for fremtidens Gamlebyen.

– Jeg tenker på Gamlebyen som næringsarena: man ønsker nytt hotell, og nytt liv i bygga til Forsvarsbygg. Og så tar man et så stort skritt i feil retning. Det henger ikke sammen med planene man har. Det er det jeg synes er verst, det samsvarer ikke med det politikerne sier.

Hun er klar på at dette er noe Visit Fredrikstad & Hvaler ikke bare vil la forbigå i stillhet.

– Løpet er ikke kjørt. Det skal jo revideres og så videre. Vi går i dialog nå, med både politikere og administrasjon, for å se om vi kan finne løsninger. Jeg tror ikke det er noen vond vilje her, og skjønner at det er en vanskelig situasjon. Men det her virker litt baklengs.

