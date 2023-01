BEWI permitterer Jackon-ansatte

Dagsavisen Demokraten er kjent med at de ansatte tidligere denne uken ble informert om at BEWI skal permittere flere av de ansatte som jobber på bedriftens fabrikk i Fredrikstad.

Kommunikasjonsansvarlig i BEWI, Marianne Mügge, bekrefter dette overfor Demokraten, og forteller at det er ti personer som skal permitteres.

– Kan du si noe om bakgrunnen for det? For et år siden var jo signalene fra Jackon at 2021 hadde vært et særdeles godt år, og at det så lyst ut for 2022?

– I likhet med andre industribedrifter gjør vi, det vil si BEWI (tidligere Jackon), løpende vurderinger knyttet til behovet for å justere selskapets produksjonskapasitet, skriver hun i en e-post.

