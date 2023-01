Bussjåfør tror ikke de nye bussene hadde reddet livet til kollegaene

Etter den tragiske bussulykken i romjula, hvor en sjåfør omkom og den andre ble alvorlig skadet, har det blitt understreket at nye og sikrere busser er på vei.

Sikkerhet har vært prioritert høyt i det nye anbudet, sier Kjetil Gaulen, kontraktssjef i Østfold kollektivtrafikk (ØKT) til Fredriksstad Blad.

Han påpeker at sikkerhetskravene er skjerpet i forhold til andre avtaler inngått i Viken fylkeskommune de siste årene.

– Nobina leverer i henhold til fylkeskommunens krav på annen kollisjonsbeskyttelse, både i front og ved rundvelt, sier Gaulen.

Til Fagbladet skriver han i en epost:

«Vi mener at vi har kommet langt når det gjelder sjåførsikkerhet, og jobber med utgangspunkt i den felles nordiske busstandarden BusNordic. I tillegg vektes sjåførsikkerhet relativt høyt som tildelingskriterium i konkurransen.»

Dødsulykke: Bussjåføren Øyvind (53) omkom like før sikrere busser er klare

Hjørne mot hjørne

Det får bussjåfør i Vy Buss, Johnny Johnsen, til å reagere.

I sommer påpekte han til FriFagbevegelse at busselskapet med dårligst sikkerhet vant anbudet på lokalbussene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Han tror mange sitter med inntrykk av at sjåførsikkerheten blir mye bedre.

Det mener han ikke er riktig.

– De nye bussene hadde antakelig ikke reddet livet til noen av bussjåførene som har omkommet de siste årene, tror Johnsen.

Han tviler ikke på at de nye bussene er sikrere. Men de er ikke sikre nok.

For bjelken som skal gjøre bussene mer kollisjonssikre sitter i front. A-bjelken – hjørnet på bussen hvor sjåføren sitter – er fortsatt like svak.

– Det hjelper selvfølgelig å få en sterkere front på bussen, hvis det blir en ren front mot front kollisjon. Men ulykkene som har kostet bussjåfører livet har hvert hjørne mot hjørne. Jeg er ganske sikker på at utfallet i romjula hadde blitt det samme med de nye bussene. Dessverre.

[ I Østfold har Ap hele sju kvinnelige ordførerkandidater: – En bevisst strategi med å få kvinner på plass i toppvervene ]

Sikrere for alle – men ikke for sjåføren

Johnsen understreker at mange av sikkerhetstiltakene på de nye bussene vil gjøre arbeidshverdagen lettere for sjåførene, og tryggere for både passasjerene og de som ferdes på utsiden av bussene.

Men det han og mange av hans kollegaer etterlyser, er at området hvor sjåføren sitter blir gjort sikrere. Et såkalt sikkerhetsbur, med forsterkede bjelker foran og på siden av sjåføren.

– Hadde dette vært montert på bussene, hadde utfallet ganske sikkert blitt et annet. Jeg synes det er en kostnad som er verdt prisen, sier Johnsen.

[ Det er delte meninger om verdien av hjemmelekser i skolen, men bare én side har forskningen i ryggen (+) ]

[ Spådommer for det politiske året 2023 og knallhard dom over Viken (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen