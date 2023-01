Kun fire kommuner har flere Lotto-millionærer enn Fredrikstad

Ikke overraskende er det Oslo som har klart flest Lotto- og Vikinglotto-millionærer historisk sett, med henholdsvis 703 og 59. Det viser Norsk Tippings Vinnerøyeblikk-oversikt, som samler alle millionvinnere siden selskapets første sjusifrede premie ble utdelt i 1978.

På de tre neste plassene følger det som også er de tre største kommunene i innbyggertall om man ser bort fra hovedstaden – Bergen (377 og 27), Trondheim (298 og 38) og Stavanger (157 og 19).

Men på femteplassen, rett bak sistnevnte, finner man altså Fredrikstad. Her har det gjennom årenes løp til nå blitt 140 Lotto-millionærer og 28 Vikinglotto-millionærer. Det er flere enn i de fem øvrige kommunene med flere innbyggere enn Fredrikstad – Bærum, Kristiansand, Drammen, Asker og Lillestrøm.

Største premie: nesten 500 millioner kroner

Også på Norsk Tippings statistikk over det totale antall millionvinnere i alle deres spill, er Fredrikstad litt høyere opp på lista enn innbyggertallet skulle tilsi, men marginalt passert av Drammen med 236 mot 233 millionærer. De fire øverste plassene er de samme som på Lotto- og Vikinglotto-lista.

I Norge er det totalt 12 613 personer som har blitt millionærer på et Norsk Tipping-spill fra den første millionpremien ble delt ut i 1978 og fram til i dag. Den største premien vunnet noensinne i Norge var på hele 485 millioner kroner i Eurojackpot i juni 2020.

Blant de øvrige Østfold-kommunene er det Sarpsborg som har hatt nest flest millionvinnere, med sine 176 (117 i Lotto eller Vikinglotto). På de neste plassene følger Indre Østfold og Moss med henholdsvis 144 og 125.

Flest millionvinnere i Østfold per 1.000 innbyggere finner man i Aremark (3,68), Indre Østfold (3,25) og Skiptvet (3,16).

---

Kommuner med flest Lotto-millionærer

Topp 10 blant antall vinnere av millionpremier i enten Lotto eller Vikinglotto fra førstnevntes oppstart i 1986 til utgangen av 2022:

Oslo – 762 Bergen – 434 Trondheim – 336 Stavanger – 176 Fredrikstad – 168 Drammen – 157 Bærum – 150 Lillestrøm – 140 Kristiansand – 124 Asker og Sarpsborg – begge 117

Kilde: Norsk Tipping

---

[ Fairuz løper 40 for 40: – Det gir en sånn frihetsfølelse (+) ]

Mange fornuftige vinnere

Norsk Tipping gjennomførte nylig også en undersøkelse, der over 500 millionvinnere fra 2017 til og med 2022 svarte på spørsmål rundt hvordan de har håndtert den store pengegevinsten.

Og selv om over halvparten av respondentene oppga at de har brukt premien på sparing eller nedbetaling av gjeld, er det også svært mange som har valgt å dele med andre, kjøpe seg ny bil, pusse opp eller reise på ferie.

– Det er vel ingen overraskelse, men for de aller, aller fleste har det å vinne et millionbeløp vært en udelt positiv opplevelse. Ikke så rent få melder tilbake at færre økonomiske bekymringer er en viktig del av det, sier lotteri- og trekningsansvarlig Ingrid Roterud Mathisen i Norsk Tipping om resultatene av undersøkelsen.

– Samtlige vinnere, som ønsker det, får oppfølging av oss etter at de har vunnet, blant annet med tilbud om økonomisk og juridisk veiledning hos en ekstern partner. Det gir dem en trygghet i starten på sin nye tilværelse. Samtidig er det ikke slik at veldig mange opplever at livet har blitt helt annerledes, legger hun til.

[ Kommunen vil slutte å betale for den ene gatelykta som gir Alma (83) og Odd Isnes (78) vinterlys i skråningen ved havet ]

[ Åtte glattvettregler du må kunne for å kjøre trygt på glatta ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen