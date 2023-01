Ble minimalister: – Vi tuller ikke med huset

Med usjenert utsikt mot en liten åker og en vintergrønn skog ligger et arkitekttegnet hus kledd i lerk. Fasaden prydes av oransje dører og vinduslister.

– Nå er den skogen her min hage, føler jeg. Det bor en rådyrfamilie på fire i det lille skogholtet til venstre, og de har ofte med seg en liten kanin ut på jordet. Det er nesten litt Disney over det, smiler Lise Steingrim (53).

For fem år siden forlot hun og ektemannen et tettbygd nabolag til fordel for en bolig med mer boltreplass og natur.

Fra loppissjarm til minimalisme

Der de bodde før, levde Lise og mannen Helge veldig annerledes.

– I hjemmet der barna våre vokste opp, hadde vi en helt annen stil. Der levde vi med utrolig mye brukt. Vi malte gamle møbler i knæsje farger og kjøpte nesten aldri noe nytt, forteller hun.

De trivdes i rekkehuset og området. Men etter 20 år i samme nabolag kom det til et punkt der Lise Steingrim ikke lenger hadde lyst til å bo så tett på folk. Hun hadde kommet inn på Kunstakademiet som 40-åring og er i dag utøvende kunstner.

– Jeg fikk en metningsfølelse, måtte bort fra mennesker og ønsket meg mer plass. Jeg var lei av å male inne på et soverom, forteller hun.

Rekkehuset ble solgt, og de ga bort det de hadde eid av møbler.

– Altså, det var veldig mye ræl og gammelt skrot. Vi hadde hatt Klippan-sofaen i tjue år. Da vi flyttet hit, kjøpte vi for første gang sofa, bord og stoler nytt.

Opprydningen føltes som en renselse.

– Jeg elsket det. Jeg er veldig glad i å rydde og liker å ha system og faste plasser. Det høres litt nevrotisk ut, merker jeg. Men jeg jobber 80 prosent som kunst- og håndverkslærer i tillegg til å male selv, så jeg er bare nødt til å ha det ryddig hjemme. Jeg går rundt i en malerfrakk med masse flekker og unger rundt meg dagen lang. Her hjemme får hjernen ro! ler hun.

- Jeg har venninner som bor i spennende kråkeslott. Jeg har jo en sånn side også, men stortrives i dette huset slik det er, sier Lise Steingrim. (Karen Gjermundrød / NTB/NTB Tema)

Gulvteppet er kjøpt brukt. Stolen er en 50-årsgave fra familien. (Karen Gjermundrød / NTB/NTB Tema)

Reduserer hele tiden

Via yogalæreren til Lise fikk de vite om det moderne huset med store vinduer, som var bygget med utgangspunkt i en hytte fra 1982.

– Han som bodde her før, var nok enda mer minimalistisk enn oss. Han sa til oss at det aldri hadde vært et juletre inne, og at vi måtte passe godt på tregulvene. Vi hadde juletre det året, og våren etter plantet jeg tomatfrø og endte opp med 400 tomatplanter utover stuegulvet her. Så det har virkelig fått testet seg, ler hun.

På innsiden er det åpent og stilrent, og mye av Lises egen kunst dekorerer veggene.

– Hjemmet vårt tilsier at vi kan ikke dra inn hva som helst. Vi tuller ikke med huset. Når det har den stilen det har, så må vi respektere det for det det er. Det passer ikke å fylle det opp. Jeg begrenser meg og reduserer hele tida. Prøver å finne en essens, forklarer Steingrim.

Det tar tid å bo seg inn, og etter fem år kan huset fortsatt føles nytt. Iblant leter hun etter intimitet og kroker. At det er så åpent, er uvant.

– Intimitet har vi prøvd å få til i TV-stua. Der lukker vi oss inn og tenner stearinlys om kvelden. Jeg gleder meg til å være i «grotta» når jeg kommer fra jobb.

Flos-lampen er kjøpt på loppemarked, og stuebordet har Steingrim støpt selv. (Karen Gjermundrød / NTB/NTB Tema)

Unngår fristelser

Skal vi tro Lise, er det ikke noe problem å motstå fristelser og unngå å fylle opp hjemmet med nyanskaffelser.

– Det er null stress. Jeg kjøper omtrent ikke klær. Jeg begynte å begrense det for mange år siden. Jeg sykler til og fra jobben hver dag i en stor grønn militærjakke og noen skibriller jeg har arvet. Jeg prøver å redusere og resirkulere så mye jeg kan hele veien, og jeg lar meg ikke friste, for jeg går ikke i butikker.

Bruktbutikker, derimot, tillater hun seg fremdeles iblant.

– Det hender også at jeg kikker på noe på nettet og putter det i handlekurven. Jeg kan la det ligge der en stund, før jeg tar det ut igjen og sletter det, forteller Steingrim.

Det hun bruker mest penger på, er lerret og maling.

– Jeg gikk mye på loppiser når jeg var yngre, men har ikke samme interessen nå. Det forrige hjemmet vårt var mye mer dynamisk og levende. Nå har ungene flyttet ut, og vi er to personer her. Det er en ny fase og en annen visuell renhet og ro som jeg tenker at jeg trenger nå, sier hun.

Hver morgen står Lise Steingrim opp klokka fem for å male et par timer i atelieret. Så sykler hun til grendeskolen der hun er kunst- og håndverkslærer. (Karen Gjermundrød / NTB/NTB Tema)

Skogens ro

Mer plass har også ført til at Lise kan ha sitt eget atelier på eiendommen, mens mannen Helge har bygget seg et snekkerverksted.

På den ene siden av huset dekker landskapet og naturen hele vindusflater når man ser ut.

– Når jeg har vært ute blant mye folk, og kommer hjem, er det godt å sette seg ned og speide ut mot skogen. Kroppen slapper av, og det er meditativt, understreker hun

Det er heller ingen uting at alt er på en flate.

– Her kan vi rulle rundt og bli gamle, smiler Steingrim.

Lise Steingrim er for tiden aktuell med utstillingen «Behind the facade» sammen med Anne Sophie Lorange på Galleri tm51 i Oslo.

Fasaden fra 2009 er i ubehandlet lerk fra Indre Østfold. Slett takstein er spesialbestilt fra Danmark. (Karen Gjermundrød / NTB/NTB Tema)

Seks ryddetips

Vil du bli ryddigere, men lurer på hvor du skal starte? Linda Adolphson, som driver Organize Design, har råd. Bedriften hennes tilbyr ulike interiørtjenester, inkludert en som kalles «rydding og systematisering».

1. Snakk med de andre familiemedlemmene for å definere det å ha det «ryddig». Hva er ryddig for meg, hvorfor har jeg et behov for å gjøre en forandring? Hvilket nivå av ryddighet ønsker vi? Er man flere i husstanden, må man sikkert inngå et kompromiss.

2. Gå i dybden med ryddingen, selv om det tar lengre tid. Det motsatte, altså overflaterydding, viser seg å være svært lite effektivt og kan i verste fall føre til mer rot. Å gå i dybden innebærer å gjennomgå alt man har og ta stilling til hver enkelt gjenstand i huset. Man må blant annet finne ut om tingene skal ha faste plasser, eller om de skal ut av huset. De fleste fagpersoner anbefaler å kvitte seg med alt man ikke trenger eller elsker. Det er et godt prinsipp.

3. Planlegg ryddeprosessen. Start med et rom eller en kategori, og start smått slik at du får sluttført. Dersom det lar seg gjøre, anbefaler jeg å gjennomføre hele ryddeprosessen i løpet av relativt kort tid.

4. En lang liste med gjøremål kan føre til at man blir litt handlingslammet. Derfor synes jeg «post-it»-planlegging er veldig effektivt! Skriv opp ett prosjekt per post-it-lapp. Områdene kan gjerne variere fra små til store prosjekter, som medisinskapet eller garasjen. Heng lappene på kjøleskapet eller annen egnet plass. Det er deilig å ta vekk lapp for lapp. Og ja, du vil nok ta de mest morsomme eller letteste først, men det er greit. Da er du nok ryddetrent til å mestre de vanskeligste oppgavene på slutten!

5. Dersom du skal kvitte deg med noe, gjør det på en miljømessig forsvarlig måte. Mange ting vi eier og ikke har bruk for, har vi fått i gave. Merk at giveren ikke blir lykkeligere av at du beholder en vase du ikke liker. Det å ha en «utboks» kan være lurt. Man kan med fordel ha to. Én for gaver man ikke har behov for, som man kan gi videre. Og én for ting man ikke lenger ønsker å beholde, men som man ønsker å få noe for. Legg dem ut til for salg på Finn eller i andre kanaler. På Finn.no finnes også den nyttige kategorien «gis bort».

6. Ikke glem at når du har fått det akkurat så ryddig som du ønsker, da må du jobbe med å vedlikeholde det. Gode systemer gjør det lettere.

