Forsøkte å smugle nærmere 60 ladekabler

Sent på formiddagen lørdag 31. desember ble en norskregistrert varebil stanset for kontroll etter å ha kommet inn på grønn sone ved Svinesund tollsted.

Sjåføren, en polsk mann i 30-årene som er bosatt i Norge, forklarte at han var på vei tilbake fra juleferie i hjemlandet og at han kun hadde med seg personlige eiendeler over grensa.

– Han ble bedt om å åpne varerommet, og der kunne våre tjenestepersoner se at det lå flere pappesker og kofferter. Noen av eskene ble undersøkt, og i disse lå det noe matvarer på toppen. Den ene av dem inneholdt også 12 flasker med vin, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Kveil på kveil

Men dette var ikke alt av snusk som ble avdekket da tollerne sjekket hva mannen hadde med seg i varebilen. Under de nevnte matvarene lå det nemlig flere kveiler med kabler, og det samme ble oppdaget da koffertene ble åpnet. Dette viste seg å være ladekabler til elbil.

– Sjåføren ble spurt hva han skulle med disse kablene, og innrømmet da at han hadde tenkt å selge dem videre, opplyser Grandahl.

Til sammen ble det funnet 59 ladekabler i varebilen, og mannen påsto han hadde kjøpt disse av en bekjent for 10.000 kroner. Han hadde imidlertid ingen faktura som kunne bevise dette, og seksjonssjefen mener dette høres vel billig ut.

– Vi har anslått at kablene er verdt 2.500 kroner per stykk, og da har vi nok ikke akkurat tatt i på prisen. Det betyr en samlet verdi på 147.500 kroner, og utgjør 36.875 kroner i unndratt merverdiavgift, uttaler Grandahl.

I tillegg ble det funnet ytterligere 14 flasker med vin, totalt snaut 20 liter. Både vinflaskene og ladekablene ble beslaglagt, og dermed gikk planen om videresalg i vasken. Mannen kan også vente seg en straffereaksjon fra politiet for smuglingsforsøket.

Småbeslag av fyrverkeri

Ellers kan seksjonssjefen melde om en relativt rolig avslutning på 2022 ved Svinesund, men tradisjonen tro var det også på tampen av fjoråret noen som fikk lagt en liten demper på nyttårsfeiringen.

– Vi har hatt noen mindre beslag av fyrverkeri, som vi pleier å ha hvert eneste år, men ikke noe voldsomt, avslutter Grandahl.

