Bussulykken i Fredrikstad: - De nye kravene skal tre i kraft så tidlig som mulig

Det var onsdag i romjulen at to busser kolliderte på Fredrikstadbrua. Den ene bussjåføren omkom, mens den andre ble hardt skadd. To passasjerer som var om bord i den ene bussen, kom uskadet fra hendelsen.

I flere år har Fellesforbundet bedt om bedre sikkerhetstiltak. Den 15. desember i fjor sendte Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, et forslag om strengere sikkerhetskrav for busser på høring.

Der fremkommer det blant annet at av i alt 240 møteulykker med buss som har skjedd i tidsperioden 2011-2020, har 8 bussførere mistet livet og fem er alvorlig skadd. Fem busspassasjerer har omkommet, 22 var alvorlig skadd og 147 lettere skadd.

- Vi har ingen å miste

Bussjåførene har i årevis bedt om bedre sikkerhetstiltak.

– Vi har ingen flere sjåfører å miste, og det er på høy tid at myndighetene får opp farten med å få på plass sikkerhetskrav som gir langt bedre beskyttelse enn det vi er vitne til i dag, sier Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet til TV 2.

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Johan Vasara, sier til kanalen at de arbeider med å lage en ny forskrift med strengere sikkerhetskrav.

– Det er vanskelig å si når dette vil tre i kraft, da saken ikke er politisk behandlet ennå. Men statsråden har vært tydelig på at det er en prioritet at de nye kravene skal tre i kraft så tidlig som mulig, sier Vasara.

Ubeskyttet ved overlapp

Dersom man som bussjåfør havner i en front mot front-kollisjon, er det ikke så mye mer enn en glassrute som «beskytter» vedkommende. I høringsnotatet fremkommer det at bussjåførene er spesielt utsatt i ulykker med lite overlapp.

– Vi registrerer at de mest alvorlige møteulykkene skjer med lite overlapp mellom kjøretøy. Kollisjon med lite overlapp, dvs. at begrensede deler av bussen blir truffet av en begrenset del av motpart, gir den aller største deformasjoner og dermed skader. Dette forslaget starter med en bekymring for bussførere som blir drept eller alvorlig skadd. Vi vet av erfaring at også motpart blir drept eller alvorlig skadd i disse ulykkene av samme årsak, skriver Vegvesenet i sitt innspill til høringsnotatet.

