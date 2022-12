Værste AS gir kommunen mer tid – utsetter frist for overdragelse

Det skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

I 2018 inngikk Viken/Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune en avtale med Værste AS om å ta over tomtearealer på Værste. Disse skal brukes til å bygge ny videregående skole og idrettshall.

I utgangspunktet går denne avtalen ut 31. desember i år. Nå har partene blitt enige om å utsette fristen.

– Ny videregående skole og Arena Fredrikstad er svært viktige prosjekter for Fredrikstad kommune. Vi er derfor glade for å ha fått på plass en avtale om forlengelse av fristen for overtagelse av tomtene, sier ordfører i Fredrikstad kommune Siri Martinsen.

Ønsker fortgang

I 2016 ble det bestemt at en ny Frederik II skal stå på Værste-området, med forespeilet byggestart i 2018. Seks år senere er altså ikke tomtearealene engang overdratt til fylkeskommunen og kommunen.

Tidligere i år krevde Fredrikstad Høyre svar på hva den langsomme progresjonen skyldtes.

– I 2013 lovte Ap, SV og Sp en Frederik II innen 2024. Det har rulla og gått i nesten ti år, og vi har ikke kommet noe lenger, sa Greta Thuen (H) til Dagsavisen Demokraten da.

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder for utdanning og kompetanse i Viken, svarte Thuen at de håpet byggeplanene kunne starte i 2025.

Med den nye avtalen blir også fristen for byggestart flyttet, til 31. desember 2025.

Fakta om nye Frederik II

Oktober 2016 vedtok fylkestinget byggingen av nye Frederik II på Værste-området. Da var det forhåpninger om å starte bygging allerede i 2018.

I 2019 kom det inn flere forslag til hvordan Arena Fredrikstad og Frederik II skulle se ut. Link Arkitektur AS vant designkonkurransen, og det var forespeilet at skolen skulle stå ferdig i 2023.

I mai 2021 kom beskjeden fra fylkesrådet i Viken om at skolen først skulle stå ferdig i 2030.

Viken fylkeskommune har gjennom en kontrakt med Værste AS forpliktet seg til byggestart senest 2022, etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Tomta skolen skal ligge på blir først kjøpt etter at reguleringsplanen er godkjent. Den er per 27.12.2022 ute på høring.

Reguleringsplan på høring

For at kommunen skal kunne kjøpe tomtene, må reguleringsplanen godkjennes. Kommunen uttaler at arbeidet med å ferdigstille forslag til denne har tatt mer tid enn forventet, og at den først nå er ute på høring.

– Jeg er glad for at vi har fått mulighet til å forlenge avtalen med Værste AS når det ikke lot seg gjøre å komme i mål innen opprinnelig frist. Vi jobber alle mot et felles mål, og Viken fylkeskommunes intensjon er å gjennomføre dette tomtekjøpet, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.

Trond Delbekk, administrerende direktør i Værste AS, forklarer at dersom det byggeplanene ikke er igangsatt innen 31. desember 2025, kan selger kjøpe tilbake tomta.

– Den oppdaterte avtalen innebærer at fristen for Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune til å ha startet arbeider på eiendommen utsettes til 31.12.2025. Fra dette tidspunktet har selger en opsjon til å kjøpe tilbake tomtene, samtidig som kjøperne ikke har noen plikt til å starte byggearbeider. Selgerne vil vektlegge om det på forfallstidspunktet for opsjonen foreligger en vedtatt og finansiert investerings- og framdriftsplan hos kjøperne for bygging av en ny videregående skole og Arena Fredrikstad på tomten, sier Delbekk.

