Rekordhøye strømpriser påvirker lompeproduksjonen

Buer er Norges største lompe- og lefsebakeri, med kunder over hele landet.

– Indirekte har økt strømkostnad bidratt til høyere forbrukerpriser, som igjen fører til lavere etterspørsel og produksjon, sier styreleder Lars Mølbach.

Endret skiftplan

Ordinær produksjon med 30 ansatte i Askim er to produksjonslinjer hvor bedriften kan produsere 50.000 lomper i timen. For å beholde antallet ansatte og produksjonen på samme nivå som tidligere, har Mølbach innført en ny skiftordning.

– Dagens energikostnader har ikke påvirket produksjonsmengde eller antall ansatte. I lavsesong, når vi normalt kjører kun dag- og kveldsskift fordelt på to produksjonslinjer, har vi i år prioritert å kjøre tre skift på kun én linje for å begrense kostnader til oppvarming av ovner.

Lars Mølbach, styreleder i Buer AS. (Privat)

Buer AS i Indre Østfold har tegnet en sikringsavtale med strømleverandøren, men kostnadene til oppvarming av kokekar og produksjonstakker har økt betydelig.

– Isolert sett har produksjonskostnadene økt med hele 10 prosent beregnet ut fra endringer i spotpriser fra i fjor til i år. Så gjør sikringsavtaler, som er gjort for deler av året, at faktisk økning blir noe mindre, forteller Lars Mølbach.

Lompe- og lefseproduksjon er en energikrevende prosess fra koking til steking. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Anniken Nordengen: – Barna mine fortjente noe mer enn en død far og en rusa mor ]

Søker ikke strømstøtte

I september la regjeringen fram en pakke som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode.

– Om lag 3.200 bedrifter får 2,8 milliarder kroner til energitiltak og støtte til å betale strømregningen, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), til NTB i midten av desember.

Ordningen er for kortsiktig, og gir ikke nødvendig forutsigbarhet! — Lars Mølbach, styreleder i Buer AS om strømstøtteordningen til bedrifter.

En fersk undersøkelse fra organisasjonen SMB Norge viser at hele 92 prosent av medlemsbedriftene ikke har søkt om strømstøtte gjennom regjeringens ordning for energitilskudd.

– Dette bekrefter at strømstøtteordningen var altfor avgrenset og overhodet ikke ment å hjelpe flest mulig bedrifter, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge i en pressemelding.

«I steken ligger smaken», sa gründeren Birger Buer som etablerte lompe- og lefsebakeriet i 1957. Se video:

Fra potet til lomper og lefser (Dagsavisen)

Undersøkelsen viser at kravet om strømintensitet, dokumentasjonskrav og vanskelig skjema utelukker alle småbedrifter fra å søke på regjeringens strømstøtteordning, mener SMB Norge som har cirka 5.500 medlemsbedrifter over hele landet.

Styreleder Lars Mølbach i Buer lompe- og lefsebakeri bekrefter SMB-undersøkelsen:

– Vi kunne ønsket en ordning som var mer langsiktig og mindre byråkratisk enn ordningen som ble lansert. Det er positivt at strømstøtten kom på plass, men det tok for lang tid. Vi synes også ordningen er for kortsiktig og at den ikke gir nødvendig forutsigbarhet, sier Mølbach, som forteller at Askim-bedriften ikke har søkt om støtte:

– Nei, vi har ikke søkt om støtte. Oktober og november hadde relativt lave kostnader. I desember har vi en sikring som gjør at vi ikke får så store utslag. Etter en totalvurdering kom vi derfor til at vi avstår fra å søke, i og med at det ligger en del arbeid rundt søkeprosessen.

Tiltak for å begrense energikostnader er et arbeid som pågår kontinuerlig, og vi har ikke gjort noen spesielle tiltak nå utover det som er nevnt innledningsvis, forteller styrelederen.

Christoffer Jensen er baker i den tradisjonsrike Askim-bedriften. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Vaskerisjef: – Hva tror de vi har gjort i mange år? Sløst med strømmen? ]

Koronavekst

Under koronapandemien opplevde norsk dagligvare en kraftig vekst i omsetningen. Det viste seg med gode regnskapstall også for Buer lompe- og lefsebakeri i Indre Østfold.

– Pandemien medførte at nordmenn ikke kunne reise så mye, som igjen ga en unormal økt omsetning i dagligvaremarkedet. Dette bidro til gode resultater. I år er det en generell nedgang i lompevolumet, ikke bare for Buer, men for lompemarkedet totalt, avslutter styreleder Lars Mølbach, og legger til:

– Vi ser lyst på fremtiden for Buer, selv om markedet nå preges av stor usikkerhet og kraftige prisøkninger på mange innsatsfaktorer. Buer har vært en veldrevet virksomhet gjennom mange år, med en dyktig stab både i produksjon og i salg.

– 3.000 tonn poteter kvernes gjennom produksjonen hvert år. Mesteparten levert av lokale produsenter, forteller driftsleder Miroslav Stepanov. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Debatt: Er jenta di villig til å gi munnsex for å bli invitert med på den mest populære festen? ]

[ «Politimannen Erik» skremmer bilistene ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Buer AS

Buer AS i Askim, Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Buer lompe- og lefsebakeri startet opp i 1957, i et lite kjellerrom i Askim. Snekkeren Birger Buer bakte lomper på kveldstid sammen med kona Astrid. I dag er Buer Norges største lompe- og lefsebakeri. Buer AS eies av Skagerrak-Holding AS.

---