Astrid vant 10.000 kroner i returkartonglotteri: – Er det sant?

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

– Åh, er det sant? Du tuller ikke?

Slik reagerte Astrid Pedersen da kommunen ringte for å overlevere de gode nyhetene.

Lønner seg å gjenvinne

Pedersen forteller at hun har skylt, brettet og stappet i mange år, til tross for at de rundt henne ikke alltid har skjønt engasjementet.

– Jeg har levert kartonger i mange år, og det skal jeg fortsette med. Til de som har lurt på om det er noe vits i, så har jeg sagt at en dag vinner jeg, sier hun blidt.

Premien skal ikke brukes på julegaver i siste liten, men skal få stå trygt på konto. Hvert fall frem til neste år, da blir det kanskje en reise, forteller hun.

Pedersen er en av 120 som har mottatt 10.000 kroner fra lotteriet i år. Det er Grønt Punkt Norge som deler ut til sammen 1.6 millioner kroner til ivrige gjenvinnere, der også fire hovedpremier på 100.000 er inkludert.

Men det er miljøet som er den virkelige vinneren, ifølge Grønt Punkt.

– Å gjenvinne brukte kartoner er langt mindre energikrevende enn produksjonen av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk skyller, bretter og leverer inn kartonger, sier Gunnar Moen, som er ansvarlig for Returkartonglotteriet i Grønt Punkt.

---

Returkartonglotteriet

Driftes av Grønt Punkt Norge

Har eksistert i forskjellige former siden 1997.

Formålet med et gratis lotteri er å øke motivasjonen for å kildesortere drikkekartong.

Å bruke kartongene på nytt bruker bare 25 prosent energi sammenlignet med produksjon av papir fra tømmer.

Kilde: grontpunkt.no

---

[ I 11 år har det lille tettstedet vært identitetsløst ]

Ikke bare melkekartongen

Det er lett som en plett å delta i lotteriet, og det er ikke bare melkekartongen som potensielt kan gi gevinst.

Alle drikkekartonger teller nemlig som lodd. Det er ifølge Grønt Punkt alle kartonger som har inneholdt mat, drikke eller såpe-refill, med et belegg av plast eller metall på innsiden.

Så da er det bare å skylle, presse, skrive på navn og telefonnummer, og legge kartongen i papirdunken.

– Drikkekartong er emballasje for drikke og flytende matvarer. De kan inneholde for eksempel melk, drikkeyoghurt, juice, bønner, knuste tomater, sauser og puddinger, sier kampanjeansvarlig Randi Folke-Olsen i Etat for vann, avløp og renovasjon i Fredrikstad kommune.

Alle kan delta, både privatpersoner, idrettslag, barnehager, skoleklasser, bedrifter og veldedige organisasjoner.

[ Byfergene: Disse ruteendringene må du være obs på i jula ]

[ Åpner hjemmet for ukrainske flyktninger på julaften ]