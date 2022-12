Svak økning i ledigheten på tampen av 2022

Ledighetsstatistikken for desember viser at det er registrert 13.328 arbeidssøkere – summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak – i Nav-regionen som dekker Østfold, Follo og Romerike. Dette utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken, og andelen har økt med 0,1 prosentpoeng siden utgangen av november.

– Når vi ser tilbake på arbeidsmarkedet i 2022, kan vi trygt si at det har vært et annerledes år. Vi har reist oss etter to år med korona og krisetilstand. Året startet med at vi på nytt stengte ned samfunnet. Dette rammet deler av næringslivet, noe som også ga utslag i permitterings- og ledighetstallene for region Øst-Viken. Samfunnet åpnet igjen opp, og vi opplevde en kraftig nedgang i ledigheten etter dette, oppsummerer direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

– I juli var ledigheten på sitt laveste i år, hvor kun 3,2 prosent av arbeidsstyrken var registrert som arbeidssøkere. Dette var det laveste nivået siden finanskrisen i 2008. I månedene etter har nivået holdt seg stabilt lavt, og arbeidsmarkedet har vært preget av stor etterspørsel etter arbeidskraft, høy sysselsetting og høy tilgang på ledige stillinger, fortsetter han.

Over 8.000 helt ledige, under 3.000 utlyste stillinger

Hansen har tidligere i høst uttalt at denne positive trenden er ventet å snu, og nå ser det altså ut til at denne spådommen er i ferd med å slå til.

For ser man på andelen helt ledige, har også denne økt med 0,1 prosentpoeng i løpet av årets siste måned, og er nå på 2,1 prosent. 8.154 personer i regionen er nå registrert i denne kategorien. Andelen delvis ledige er imidlertid uforandret fra november på 0,8 prosent.

Samtidig har gapet mellom antallet helt ledige og antallet tilgjengelige arbeidsplasser blitt større. Per nå er det ifølge Nav 2.890 ledige stillinger i Øst-Viken, altså drøyt 5.000 færre enn antallet som står helt uten jobb.

– Desember-tallene viser tegn til at arbeidsmarkedet kan være i ferd med å snu. Antallet arbeidssøkere har økt, og det er færre ledige stillinger som lyses ut per måned. Vi forventer at arbeidsledigheten vil øke i Øst-Viken i 2023, men at ledigheten fortsatt vil holde seg på et relativt lavt nivå, kommenterer Hansen.

Sarpsborg og Hvaler i hver sin ende

Den høyeste andelen helt ledige personer både i Østfold og regionen samlet sett, finner man i Sarpsborg (2,9 prosent av arbeidsstyrken), etterfulgt av Fredrikstad og Aremark (begge 2,6 prosent). I motsatt ende finner man Hvaler og Skiptvet (1,1 prosent), etterfulgt av Våler (1,4 prosent).

Sammenligner man med desember 2021, har imidlertid ni av tolv østfoldkommuner en markant lavere andel helt ledige nå enn på samme tidspunkt i fjor. Kun Aremark har hatt en bekreftet økning i denne perioden, mens utviklingen for Marker og Råde i dette tidsrommet er ukjent av personvernhensyn.

Så langt i desember har det blitt 30 flere langtidsledige i Øst-Viken sammenlignet med måneden før, altså personer som har stått uten jobb i et halvt år eller mer. 2.404 personer står nå i denne situasjonen, noe som utgjør 29,5 prosent av de helt ledige i regionen.

Også blant unge ledige har det vært en økning den siste måneden, nærmere bestemt 123 flere, og det er nå 2.178 personer under 30 år i Øst-Viken som står utenfor arbeidslivet. Dette tilsvarer 26,7 prosent av de helt ledige.

Arbeidsledigheten i Østfold

Andelen og antallet helt ledige i de tolv Østfold-kommunene i desember 2022 (endring i antall fra samme tidspunkt i 2021):

Halden: 2,3 prosent, 342 personer (-118)

Moss: 2,5 prosent, 606 personer (-110)

Sarpsborg: 2,9 prosent, 815 personer (-174)

Fredrikstad: 2,6 prosent, 1.053 personer (-270)

Hvaler: 1,1 prosent, 25 personer (-17)

Aremark: 2,6 prosent, 17 personer (+7)

Marker: 1,8 prosent, 31 personer (ukjent)

Indre Østfold: 2,2 prosent, 504 personer (-65)

Skiptvet: 1,1 prosent, 21 personer (-11)

Rakkestad: 2,1 prosent, 88 personer (-23)

Råde: 2,1 prosent, 81 personer (ukjent)

Våler: 1,4 prosent, 42 personer (-32)

Kilde: Nav Øst-Viken

