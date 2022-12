Byfergene: Disse ruteendringene må du være obs på i jula

I en pressemelding fra Fredrikstad kommune opplyses det at det kjøres søndagsruter på alle fergestrekningene både julaften og 1. og 2. juledag. Det samme gjelder nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

Det er i tillegg verdt å merke seg at fergetilbudet på strekningene Gamlebyen-Ålekilene og Sellebakk-Lisleby vil rundes av tidligere enn de ordinære vinterlige søndagsrutene både 24. og 31. desember.

Mer spesifikt innebærer dette at siste avgang fra Ålekilene i retning Gamlebyen går klokka 16.15 disse to dagene, i stedet for klokka 17.45. Tilsvarende tidspunkt i motsatt retning er klokka 16.30, i stedet for klokka 18.00.

Siste ferge fra Lisleby forlater fergeleiet klokka 17.02 på julaften og nyttårsaften, en time tidligere enn ved normal søndags- og helligdagsrute på vinterstid.

Øvrige dager i romjula kjører byfergene ordinære rutetider. For mer informasjon, sjekk Fredrikstad kommunes samleside for fergetilbudet.

