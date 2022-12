Bussjåfør pågrepet for narkotikasmugling

I 22-tida lørdag 17. desember stoppet tollerne ved Svinesund en rutebuss fra Moldova på grønn sone ved tollstasjonen. Sjåføren, en rumensk mann i starten av 30-årene, to moldovske menn som jobbet om bord og et uvisst antall passasjerer ble bedt om å forlate bussen slik at det kunne foretas en kontroll.

– Våre tjenestepersoner ga passasjerene beskjed om å ta med seg bagasjen sin ut, slik vi pleier. Da dette var gjort sto det blant annet igjen en del plastesker i bagasjerommet under bussen, og bussmannskapet ble bedt om å ta ut resten, forklarer seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Skulle leveres til en venn

Både passasjerene og de bussansatte ble så plassert på et venterom, mens narkotikahunden My gjennomførte et søk inne i bussen. Hunden markerte da på en eske som sto under et av setene, og hundeføreren tok med seg esken og kjørte den gjennom bagasjeskanneren.

– Der man kunne se at den inneholdt flere glass, og to av disse så det ut til å være noe rart oppi. Glassene ble åpnet, og der – godt pakket inn i noe som så ut som fett og sopp, samt flere lag med plastfolie – ble det funnet en vakuumpakke med marihuana, opplyser Grandahl.

Det var narkotikahunden My som snuste seg fram til marihuanaen. (Tolletaten)

En tilsvarende pakke ble funnet i det andre mistenkelige glasset, og til sammen ble marihuanaen veid til 315 gram.

Alle passasjerene ble konfrontert med det tollerne hadde avdekket, men ingen av dem ville vedkjenne seg eierskap til narkotikaen.

– Til slutt forklarte sjåføren at denne esken var noe han skulle levere til en venn i Malmö, men at vedkommende ikke hadde møtt opp som avtalt. Derfor hadde han tatt den med seg videre, men påsto at han ikke visste hva som var inni, sier Grandahl.

– Våre beste hjelpemidler

Ved siden av marihuanaen ble det også funnet 290 kilo kjøtt, 7,5 liter vin og én liter brennevin om bord på bussen. Siden ingen ville innrømme eierskap til dette heller, endte det med at sjåføren ble utpekt som den ansvarlige, og anmeldt for smugling av alle disse varene.

– Han ble pågrepet av politiet, som tok med seg både ham og marihuanaen. Kjøttvarene og alkoholen ble beslaglagt av oss, utdyper Grandahl.

Seksjonssjefen er samtidig rask med å dele ut ros for at smuglingsforsøket ble avslørt.

– Vi har et veldig bra nivå på hundene våre, og hundeføreren var veldig fornøyd med innsatsen til My. Selv om narkotikaen i dette tilfellet var godt skjult i noe som så ganske grumsete ut, lot ikke My seg lure, fastslår Grandahl.

– Ved siden av våre svært dyktige tjenestepersoner, er hund og skanner de to beste hjelpemidlene og verktøyene vi har, avslutter han fornøyd.

