Brannvesenet i Fredrikstad og Hvaler får «nytt» navn

Navneendringen ble enstemmig vedtatt på årets siste møte i teknisk utvalg, og trer i kraft fra 1. januar 2023.

I saksframlegget fra brannsjef Stein D. Laache begrunnes skiftet blant annet med at det nåværende navnet oppleves som noe utdatert, og at det er mer hensiktsmessig med et navn som i større grad gjenspeiler alle fagområdene i virksomheten.

– Det vi har brukt om oss selv

Det gjøres også et poeng av at det nye navnet harmonerer bedre med de øvrige brannvesenene i Norge, samt den nye brann- og redningsforskriften, der korpsbetegnelsen ikke er nevnt.

«Brannvesen er videre et begrep godt befestet i befolkningen … Benevnelsen brann og redning har vært vurdert, men blir ofte oppfattet til å handle kun om beredskap, og inkluderer således ikke det forebyggende fagområdet, som er en meget viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Navnet brannvesen favner bredere som begrep og vurderes derfor å inkludere alle ansatte i avdelingen», skriver Laache.

Snart blir denne merkingen på brannbilene i Fredikstad og Hvaler erstattet med ny tekst. (Ida Drønen)

I en artikkel på Fredrikstad kommunes nettsider forteller brannsjefen at det også ble foretatt en avstemning blant de ansatte, der flertallet støttet det som nå blir det offisielle navnet.

– Brannvesen-betegnelsen er den mest vanlige benevnelsen i Norge, og ofte det vi har brukt i det daglige om oss selv. Et brannvesen handler om mer enn brann og redning, og Fredrikstad brannvesen blir derfor vårt nye navn, sier Laache.

Glidende overgang

Han forklarer videre at navnebyttet vil innebære en endring i emblemet som pryder både uniformer, beredskapstøy, biler og annet materiell. Likevel påpekes det at dette ikke vil føre til ekstrakostnader for kommunen.

«Utskiftning av materiell til å gjenspeile det nye navnet, vil skje gradvis. Endring av merking på uniformer, beredskapstøy og lignende vil skje etter hvert som dette blir slitt ut og man må kjøpe nytt», skriver Laache i saksframlegget.

– Det vil si at vi ikke bytter ut klær eller andre ting før vi må, men når det dukker opp behov for utskifting, skal alt vi kjøper harmonere med vårt nye navn, utdyper han.

Avslutningsvis trekkes det fram at flere av bilene til brannvesenet er for dårlig merket per nå, og at de derfor skal omfolieres uavhengig av en navneendring. Dette er det allerede avsatt midler til i budsjettet.

– Det har lenge vært planlagt en ny foliering av beredskapsbilene, med tanke på merking og nytt oppsett av reflekser. Vi har bevisst utsatt dette prosjektet slik at vi samtidig kan ta høyde for den kommende navneendringen, sier Laache.

