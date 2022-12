– En milepæl for vårt arbeid

Torsdag kom en rapport fra Miljødirektoratets tilsyn med prøvemudringen i kystleden utenfor Fredrikstad. Der fremkom det flere brudd på miljøforskriftene og rammetillatelsen. Det synes Knut Hallan i Neptune Network er positivt.

– Vi føler at vi blir forstått. Vi har slått alarm så lenge og pekt på alt som har vært gærent så lenge, og plutselig innrømmer Miljødirektoratet at det er noe som ikke stemmer, sier Hallan.

– Dette er en milepæl i vårt arbeid i Borg Havn, sier han.

Omfattende rapport

I rapporten fremkommer det blant annet at prøvemudringen som ble gjennomført, ikke hadde tilstrekkelig sikring mot partikkelspredning, at det var dårlige rutiner for bruk av utstyr og at massene som ble tatt opp ikke ble verken forsvarlig deponert, eller godt nok testet før deponeringen.

Tilsynet ble utført mellom den 15. og 22. november, og det ble registrert feil, avvik og mangler i selve mudringsarbeidet, i analyseprosessen og i deponeringen av massene.

– Vi tolker dette som en meget krass kritikk. Vi ser sjelden i vårt arbeid med miljøsaker, at det har kommet en så ærlig og rett på sak-kritikk som denne gangen, sier Hallan.

– Miljødirektoratet skriver i rapporten at overtredelsene ikke var så alvorlige at de ville stanse arbeidet. Hva tenker du om det?

– Det er ikke Miljødirektoratet sin oppgave å stoppe dem, det er opp til tiltakshaver – og tiltakshaver svikter. Vi mener at rapporten beviser at Kystverket har bedrevet med forurensing av Oslofjorden, og er kjempefornøyde med at Miljødirektoratet kaller en spade for en spade, sier Hallan.

