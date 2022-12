Miljødirektoratet fant feil og avvik ved mudringen av Borg Havn

For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet, skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn i Fredrikstad kommune. Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet for Kystverkets prosjekt.

Prosjektet har mottatt massiv kritikk fra innbyggerne, politikere og natur- og miljøvernorganisasjoner. Nå har Miljøverndirektoratet sendt ut en ni sider lang rapport fra tilsyn som de gjennomførte under prøvemudringsprosjektet.

I rapporten fremkommer det blant annet at prøvemudringen som ble gjennomført, ikke hadde tilstrekkelig sikring mot partikkelspredning, at det var dårlige rutiner for bruk av utstyr og at massene som ble tatt opp ikke ble verken forsvarlig deponert, eller godt nok testet før deponeringen.

Tilsynet ble utført mellom den 15. og 22. november, og det ble blant annet registrert følgende avvik:

Avvik 1: Mudringen som gjennomføres er mangelfull med hensyn til å minimere partikkelspredningen, og det mangler noe kunnskap og oversikt hos de som utfører oppgavene

Avvik 2: Virksomheten har flere mangler ved sin levering av muddermasser til deponi

Avvik 3: Virksomheten mangler flere dokumenterte rutiner for viktige deler av prosjektet

Avvik 4: Virksomhetens risikovurdering og oppfølgingen av denne er mangelfull

Avvik 5: Virksomhetens avviksbehandling har mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Kystverket er pålagt å snarest rette opp avvik, og sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. februar 2023.

I rapporten har Miljødirektoratet kritisert bruken av skuffa som vi ser i denne videoen.

Feil bruk av utstyr

Miljødirektoratet har 18. oktober 2019 gitt tillatelse til mudring, sprenging og deponering i forbindelse med utbedring av innseilingen til Borg havn. I tillatelsen kreves det at opptak av muddermasser skal gjennomføres så skånsomt som mulig og med de beste tilgjengelige teknikker for mudring (BAT) slik at spredning av forurensning fra tiltaket minimeres.

Kystverket har opplyst under tilsynet at det for prøvemudringen benyttes tre ulike typer metoder for mudring. Måten dette utføres på er beskrevet i dokumenter tilsendt Miljødirektoratet henholdsvis 17.10.2022 og 19.09.2022. Her fremgår det bl.a. at for å minimere tiltakets negative konsekvenser på naturmiljø skal metodene minimere partikkelspredningen både ved selve mudringen og ved videre massehåndtering.

«Under vår befaring på tilsynet kunne vi konstatere at den ene metoden som ble benyttet ved bruk av skuffe med mekanisk lokk ikke fungerte slik den skulle. Det viste seg at graveskuffen var overfylt en rekke ganger, noe som medførte at mekanisk lokk ikke slo igjen. Dette bidro til at muddermasser falt av graveskuffen på veien opp fra sjøbunn og når det ble løftet over til båt/lekter. Etter vår vurdering ble derfor ikke utstyret benyttet på en slik måte at man minimerer partikkelspredningen under mudreoperasjonen.»

Miljødirektoratet omtaler også det de mener er manglende rutiner hos entreprenøren:

«Vår vurdering er derfor at Kystverket som tiltakshaver ikke har sikret at underentreprenør har satt seg godt nok inn i prosjektets dokumentasjon (risikoanalyser, beredskapsplaner og kontroll- og overvåkingsplan), som bl.a. handler om hvordan man skal minimere miljøpåvirkningen for de planlagte aktiv», skriver de.

Dronefoto av mudringen i Borg Havn. (Kenneth Stensrud)

Mangler ved deponering

Kystverket kritiseres også for mangler ved deponering av massene. Her påpeker Miljødirektoratet blant annet at massene ikke var testet før de ble deponert, og at selve deponeringen ikke har blitt gjort i henhold til krav satt i rammetillatelsen for prosjektet. Heller ikke målingene av partikkelspredningen er gjennomført på en tilstrekkelig god måte, heter det i rapporten.

«Virksomheten opplyser under tilsynet at det er levert muddermasser i tilstandsklasse 4 og 5 til deponi ved Frevar sitt anlegg. I tillegg er det levert 5 lass til Nes miljøpark. Det er tatt analyser av massene i tråd med den prøvetakingsplanen som er valgt i prosjektet, men resultatet av prøvetakingen forelå ikke under tilsynet», skriver direktoratet og påpeker følgende mangler:

Muddermassene er levert til deponering uten at det foreligger en basiskarakterisering.

Under tilsynet fremkommer det at det er uklare ansvarsforhold, dvs. det er ikke avklart hvem som er avfallsprodusent og hvem som har ansvaret for de pliktene som følger av regelverket.

Direktoratet opplyser imidlertid at forholdene som ble avdekket ikke var av en slik alvorlighetsgrad at tiltaket måtte stanses under tilsynet. De fant ingen brudd på miljøregelverket og tillatelsen Kystverket har etter forurensningsloven, som de kategoriserer som alvorlige.

Kystverket ilegges også et krav om å betale et gebyr på 52 500 kroner for tilsynet.

Prosjektleder Martin Fransson i Kystverket. (Lill Haugen/Kystverket)

– En anledning til å lære

Senioringeniør Martin Fransson sier at han er glad for at Miljødirektoratet kunne gjennomføre tilsyn på det to uker korte prøveprosjektet.

– Vi er veldig glad for at de kunne gjøre tilsynet, og det er veldig positivt at de har gjort et så grundig arbeid, både fysisk på befaring, og når de har gått gjennom internkontrollsystemet, sier Fransson til Dagsavisen Demokraten.

– Her er det mange ting å ta med seg videre inn i prosjektet.

– Det er bevilget om lag 50 millioner kroner over statsbudsjettet til mudringen, vil kravene fra Miljødirektoratet påvirke mulighetene deres for gjennomføring av prosjektet?

– Nei, jeg tror det uansett går innenfor den rammen, jeg ser ikke at det gir noen direkte økte kostnader i prosjektet. Vi må bare passe på at alle har gode rutiner, og at alle planer i prosjektet er på plass, sier Fransson.

Prøvemudringsprosjektet var tidligere i høst gjenstand for massiv kritikk fra miljøvernorganisasjoner og politikere, som mente Kystverket forurenset Oslofjorden når de fjernet giftholdige muddermasser fra kystleden inn mot Borg Havn i Fredrikstad.

– Selv om dette kommer til oss i form av en tilsynsrapport, er det en anledning for Kystverket til å lære og forbedre oss. Vi ønsker å bli så bra som mulig, foran det store prosjektet som kommer, sier Fransson.

Nå er arbeidet fokusert rundt å sammenstille en sluttrapport etter prøvemudringen og resultatene derfra.

– Når alt er klart, kan vi konkurranseutsette prosjektet på anbud for mulig oppstart høsten 2023, avslutter han.





Fakta om prosjektet

Kystverket gjennomførte i november 2022 en prøvemudring i tiltaksområdet med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området

Hensikten er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet

Tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet

Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde

Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter

Det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass

Kilde: Kystverket

