Hedrer kvinnesaksforkjemper med lokal fredspris

«Årets prisvinner ble vi oppmerksom på gjennom artikler i lokalpressen. De fortalte om en sterk og målbevisst kvinne som med ukuelig vilje – og mot de fleste odds ikke bare har klart å skaffe seg et godt liv og en fremtid i et nytt land, men som på toppen av det har rukket å hjelpe andre som befinner seg i en vanskelig situasjon», skriver juryen blant annet i sin begrunnelse.

Under et arrangement på Fredrikstad bibliotek lørdag, fikk kurdiskfødte Pari Rasul Mohammed det synlige beviset på at hun er vinner av den 15. utgaven av Amnesty International gruppe 35 Fredrikstads egen fredspris,

– Den jobben man gjør kommer innenfra, men når man da hører fra andre som ser det og setter pris på det, gir det en veldig god følelse, fastslår en stolt prisvinner overfor Dagsavisen Demokraten.

Sterk og imponerende reise

Helt fra hun kom til Norge for rundt 20 år siden, har årets prisvinner engasjert seg sterkt for kvinners rettigheter, først og fremst gjennom organisasjonen Kurdish Women Rights (KRW).

– Jeg har vært aktiv i det norske samfunnet fra dag én, og gjennom skole og studier, språkopplæring, arbeidsliv og sosiale nettverk har jeg sett virkeligheten i hverdagen – at det er mange som fortsatt sliter. Først prøvde jeg å få til noe på en individuell arena, men skjønte fort at jeg fikk gjort lite alene. Derfor valgte jeg å engasjere meg i KWR, der det er mer organisert og formalisert, forteller Mohammed.

I tidligere intervjuer med Fredriksstad Blad har hun blant annet fortalt om hvordan hun som måtte flykte fra det krigsherjede Nord-Irak til nabolandet Iran som 9-åring. Under flukten døde moren, mens faren var forsvunnet, og unge Pari ble tatt hånd om av en onkel. Der ble hun tatt ut av skolen, satt til å stelle i hjemmet og skjermet fra andre mennesker – onkelens måte å beskytte henne på, har hun forklart.

Pari Rasul Mohammeds vei mot utdanning, jobb og en trygg og god tilværelse i et nytt land er forbilledlig. — Fra juryens begrunnelse

Senere inngikk hun et arrangert ekteskap med sin nåværende mann, som jobbet aktivt for likeverd og frihet, og det var han som også først fikk henne interessert i kvinnesak og bekjempelse av vold i nære relasjoner. De flyktet etter hvert til Norge, først ektemannen, så Pari et par år senere på familiegjenforening.

Her fullførte hun grunnskolen på to år, før hun gikk ut av videregående med 5 som gjennomsnittskarakter. Siden jobbet hun blant annet en periode gratis ved sykehjemmet Onsøyheimen for å skaffe seg bedre språk- og kulturkunnskap i sitt nye hjemland.

Amnesty-juryen legger ikke skjul på hvor imponert de er over Mohammeds stå-på-vilje og egeninnsats for å bli integrert i det norske samfunnet.

«Pari Rasul har gjennom hardt arbeid avlagt både bachelor- og mastergradseksamen. Og det til tross for at hun under studietiden ble rammet av brystkreft som krevde både operasjon og knalltøff cellegiftbehandling – og i tillegg ble mor til to barn. Som innvandrer ble hun heller ikke alltid blitt møtt med åpne armer i det norske samfunnet. For å få endene til har hun ved siden av studiene jobbet som støttekontakt, renholder og kantinemedarbeider. Hun er i dag ansatt som veileder hos NAV», heter det videre i deres begrunnelse for tildelingen.

– Alt vi opplever i livet vi lever, og som setter sine spor, er en stor del av det engasjementet vi har. Så det ligger til grunn for jobben jeg gjør, sier hun om hvordan det hun har vært gjennom har formet henne som menneske.

Rykker ut på natta

Sammen med de andre frivillige i KRW arrangerer hun aktiviteter og sosiale sammenkomster for kvinner med alle mulige nasjonaliteter og bakgrunner. Ett av tiltakene til KWR er «Frihets-kjøkkenet» på Glombo, der kvinner som er på vei mot et mer selvstendig liv får arbeidstrening. I tillegg arrangerer de minst en årlig helgetur, der de også inviterer inn fagpersoner som holder foredrag om viktige temaer.

Pari Rasul Mohammed fra Kurdish Women Rights (KRW), vinner av Amnesty International gruppe 35 Fredrikstads lokale fredspris 2022. (Privat)

– Det er i etterkant av disse aktivitetene at folk gjerne henvender seg til oss for å få hjelp, sier Mohammed.

Organisasjonen bruker blant annet mye tid på å bistå medsøstre som ønsker å bryte ut av voldelige forhold, og har opprettet en egen hjelpetelefon til dette formålet. Mohammed beskriver dette som et krevende arbeid, der de innimellom kan bli tilkalt midt på natta.

– Den jobben er både vondt og godt samtidig. Noen ganger tenker jeg at det bare er å gi opp, for det er veldig mange etiske problemstillinger man støter på. Kanskje kjenner man familien og bakgrunnen fra før av, man har egen familie og nettverk å ta hensyn til, samtidig som man har lyst til å hjelpe. Det blir et dilemma, og er veldig givende, men utfordrende å finne balansen.

– Hvis det er ting som haster, og det ikke er plass andre steder, kan vi noen ganger åpne våre egne hjem til det er andre hjelpetilbud tilgjengelig. Vi samarbeider med alle offentlige instanser som ønsker det, og har tettest kontakt med politiet, barnevernstjenesten og krisesenteret, forteller Mohammed.

– Mennesket i sentrum

Juryen mener årets prisvinner kan stå som et forbilde for de tusener som har søkt tilflukt i Norge, og som må tilpasse seg til nye forhold for å skape et verdig liv.

«Norge opplever for tiden rekordstor innvandring. Pari Rasul Mohammeds vei mot utdanning, jobb og en trygg og god tilværelse i et nytt land er forbilledlig. 2022 er som kjent Frivillighetens år. Også på dette området står Pari Rasul Mohammed fram som et forbilde. Måtte mange som henne ta i et tak for å gjøre byen vår bedre å bo i for alle», avslutter de sin begrunnelse.

Vi har et håp om at det offentlige vil bistå enda mer. — Pari Rasul Mohammed

Mohammed selv er opptatt av å løfte fram de andre kjempeflinke folka som utgjør KRW, og peker samtidig på at jobben hennes i Nav er en styrke for den hjelpen organisasjonen kan yte.

– Lederen vår (Fereshteh Golparvar fra Halden, journ.anm.) jobber også i Nav og i tillegg som tolk. Det at vi arbeider i systemet som kan hjelpe dem videre, og har et stort og viktig nettverk der, gjør at de kvinnene som henvender seg får stor tillit til oss. Men vi har et håp om at det offentlige vil bistå enda mer.

– Grunnen til at jeg jobber frivillig her, er at de utmerker seg fra andre organisasjoner. Det er ingen ideell eller politisk bakgrunn, men mennesket i sentrum. Ingen stiller krav, men finner drivkraften i å nå målene gjennom å arbeide for menneskerettigheter. Jeg er veldig stolt av å være i denne organisasjonen, avslutter hun.

