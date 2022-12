Jubler for regionalt fartøyvernsenter på Isegran

Under torsdagens bystyremøte kom endelig det siste ja-et Isegran Fartøyvern trengte, da et samstemt politikerkorps vedtok å støtte senteret med til sammen 2.5 millioner kroner over de neste tre årene. Med støtte også fra Viken fylkeskommune, er nå senteret regionalt.

– Dette er det mange som har snakket om, jobbet for og håpet på i lang tid. Til alle ildsjeler i Isegran Fartøyvern, i båtmiljøene på Isegran og omkring, til alle som har stått på i dette mangeårige pionerarbeidet vil jeg si gratulerer med dagen, sa Mathias Sjøvold (Rødt) fra talerstolen.

Sjøvold har selv vært elev ved båtbyggerlinja på Plus-skolen i Gamlebyen, som samarbeider med senteret.

– Opplevelsen av å komme inn i båthuset på Isegran, se alle prosjektene som står der, høre historiene til de forskjellige båtene, få innsyn i og ta del i håndverket – for ikke å snakke om den deilige lukta av bearbeidet trevirke – håper jeg flere skal kunne få ta del i, sa han.

Feiret med kake

– Dette gjør at bedriften blir mer solid og tryggere for fremtiden, forteller en glad Erlend Arntzen Dale, daglig leder ved Isegran Fartøyvern.

Med midlene fra fylkeskommunen og Fredrikstad kommune, kan de nå ansette noen som kan jobbe enda mer med forskning, dokumentasjon og detaljkunnskap. Det bidrar til at kunnskapsnivået om båttradisjonene kan heves.

– At vi blir regionale er viktig for at vi skal kunne ta vare på kulturminnene våre i fremtiden. Ta vare på håndverket, og kunnskapen om hvordan vi lagde disse fartøyene. Det er viktig for fremtiden, hvertfall nå som vi gjør oss veldig avhengige av digitale hjelpemidler og avanserte produksjonsmetoder, sier han, og fortsetter:

– Vi må ikke glemme de enkle og grunnleggende metodene. Uten dem er vi sårbare.

I miljøet på Isegran har det vært snakket om et regionalt senter for fartøyvern siden nittitallet, altså før Isegran Fartøyvern ble startet i 2000 under navnet Maritime Center Fredrikstad. At de nå endelig er i havn, er rett og slett strålende, sier Arntzen Dale.

– Det ble kake i lunsjen i går, ja! Vi fulgte bystyremøtet live, og det var mange hyggelige lovord. Det viser at det flere har jobbet med i lang tid blir sett av folk, og blir satt pris på.

Viktig for lærlinger

– Dette fortjener de, sier Kristine Kandall-Ilagsmoen.

Hun er faglig rådgiver ved MiAs opplæringskontor og kompetansesenter for tradisjonshåndverk. De utplasserer lærlinger i tradisjonelle håndverksyrker som hovslageri, glassblåsing og trebåtbygging.

Per nå går to av deres ansatte i lære hos fartøyvernsenteret for å bli trebåtbyggere. De har hatt et godt samarbeid i mange år, sier Kandall-Ilagsmoen.

– Vi er oppriktig glade for at Isegran Fartøyvern nå har mulighet til å ta bedriften videre.

