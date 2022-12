Over 30.000 personer har førerkort som snart blir ugyldige

På landsbasis er det ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen 31.899 personer som enda ikke har fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort – til tross for at alle det gjelder har fått flere påminnelser.

– Nylig sendte vi ut SMS for tredje gang til de gjenværende, og vi er litt bekymret for at det gjenstår såpass mange nå som det bare er en knapp måned til nyttår, sier seksjonsleder for brukertjenester Turid Ottersen i Statens vegvesen region Øst til Dagsavisen Demokraten.

Nesten 2.000 bare i Østfold-byene

Fra og med 1. januar 2023 regnes nemlig alle førerkort som er større enn bankkort som ugyldige. Det betyr enkelt og greit at du ikke har lov til å kjøre dersom du har et førerkort av den gamle typen som gikk ut av produksjon ved utgangen av 1997.

Vi er rett og slett litt redde for at folk fortsatt ikke har fått det med seg, eller tenker at de tar det i romjula når de har bedre tid, men da er det mange som kommer til å slite. — Turid Ottersen i Statens vegvesen region Øst

Hvis du har et slikt må du altså skynde deg å fornye det, og rekker du ikke denne fristen, må du vente med å sette deg bak rattet til du har fått dette i orden.

– Det er viktig å presisere at de som ikke rekker å fornye før nyttår, likevel ikke mister førerretten permanent. Det vil fortsatt være mulig å fornye både i januar og senere, men da er det i så fall viktig at de ikke kjører bil i mellomtida, utdyper Ottersen.

Bare i de fem bykommunene i Østfold omfatter dette per 3. desember 1.862 personer – henholdsvis 621 i Fredrikstad, 266 i Halden, 208 i Indre Østfold, 391 i Moss og 376 i Sarpsborg.

I de øvrige Østfold-kommunene er antallet uvisst, fordi vegvesenet av personvernhensyn ikke offentliggjør tall for kommuner der det dreier seg om færre enn 50 personer.

– Vi er rett og slett litt redde for at folk fortsatt ikke har fått det med seg, eller tenker at de tar det i romjula når de har bedre tid, men da er det mange som kommer til å slite. Vi har ikke kapasitet til å ta alt dette på så kort tid, sier Ottersen.

– Allerede har det blitt jobbet overtid både på kvelder og i helger for å ta unna, så det har vært et trykk, men vi savner at det er enda flere som henvender seg slik at de slipper en ubehagelig opplevelse over nyttår, legger hun til.

Kan bli kostbart

Om du velger å ta sjansen på å kjøre med et ugyldig førerkort, risikerer du nemlig 5.000 kroner i bot. Fra april neste år blir du også anmeldt dersom du blir stoppet i kontroll og kun kan framvise et plastlaminert papirbevis.

– Dersom man blir stoppet gjentatte ganger i løpet av de første tre månedene kan du også risikere anmeldelse, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

I utgangspunktet var det rundt 70.000 personer i Norge på fornyingslista, og i starten av desember gjensto det altså drøyt 30.000.

– Blant disse er det nok også en del som bevisst velger å ikke fornye fordi de ikke har tenkt til å kjøre mer, da dette gjelder alle under 80 år. De som er eldre enn dette må jo ha helseattest for å fornye, kommenterer Ottersen.

– Men vi regner med at det fortsatt er mange som ønsker å kjøre bil, og det er de vi gjerne vil skal ta kontakt for å bestille timer. Det kommer fortsatt til å være kvelds- og lørdagsåpent for å kunne ta unna så mange som mulig av de som gjenstår, fortsetter hun.

For å fornye førerkortet må du ta med deg et nytt bilde og gyldig legitimasjon til en trafikkstasjon. Det er anbefalt å bestille time på vegvesen.no/timebestilling for å unngå ventetid.

Statens vegvesen godtar følgende legitimasjon:

norsk bankkort med bilde og fødselsnummer

norsk pass (ikke nødpass)

norsk nasjonalt ID-kort (med og uten reiserett)

norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998

norsk digitalt førerkort

Forsvarets ID-kort

norsk sjøfartsbok

