– Ikke alt trenger være gaver og stress. Vi må huske å være sammen.

Barnas stasjon, en av Blå Kors sine virksomheter, har en lang tradisjon med å fylle desember med gode stunder og opplevelser for familier. I år er det nok ekstra viktig.

Det forteller virksomhetsleder Hege Stormorken.

– Veldig mange av familiene hos oss har lite nettverk eller familie rundt seg, og begrensa økonomi. Det å koste på seg sånne aktiviteter, eller ha overskudd til å gjøre det, er mer strevsomt enn for hvermannsen. Men hvermannsen kjenner også litt ekstra på det i år, for vi ser det er økt etterspørsel nå.

Barnas stasjon

Ble først opprettet i Fredrikstad i 2006.

En av Blå Kors Fredrikstads 9 virksomheter.

Tilbyr aktiviteter for familier i sårbare situasjoner, med barn i alderen 0-12 år eller der mor er gravid.

Lager julemagi

Med hjemmelagde lykter lager Barnas stasjon lysfest i hagen for å markere starten på desember. (Barnas stasjon)

De starter juleprogrammet med lysfest i hagen, der kakao med krem og kanelboller nytes rundt bålpanna. Så inviteres det til teaterforestillinger, julemiddager, quizkvelder og juleverksted. Noen kvelder for hele familien, og noen spesielt for de litt eldre barna.

– Målet er å skape gode opplevelser internt i familien, så man kjenner at man hører sammen. Men også at man kan møte andre i samme situasjon. I romjula drar vi på badeland og Svev, lørdag tar vi med femti stykk for å se på Snøfall i Oslo. Senere i desember har vi arrangementer oppe i skogen der vi leter etter julenissen, forteller hun.

– Vi har hatt flaks, og har funnet han hvert år! Håper han dukker opp i år også.

Stormorken opplever at arrangementene i desember er betyr mye for deres besøkende.

– De vet at det skjer, og de slipper å bekymre seg gjennom november. Det er viktig for foreldrene her å gi barna noen av de samme opplevelsene som andre barn har. Det er forståelig! Vi håper og tror at det legger litt mindre press på økonomien, og at barna kjenner de er med på jul på samme måte som de i barnehagen eller klassen.

Opplever mye støtte

Med bålpanne i hagen kan familiene på Barnas stasjon ha det hyggelig ute hele året, også når kulda setter inn. (Barnas stasjon)

Hvert år møter Barnas stasjon Fredrikstad-folk med enorm giverglede. I år er intet unntak. Barnehager, familier, bedrifter og andre samler inn penger og julekalendere for å gi noen som trenger det en god og fin jul.

– Jeg synes det er fantastisk, og det synes jeg hvert år, men i år har vi enkeltpersoner som virkelig vil gjøre en innsats. Vi setter stor pris på det. Vi har fått hjelp av firmaer, barnehager, enkeltpersoner og skoler med omvendt julekalender. Det er bare et utvalg, sier Stormorken, og fortsetter:

– Noen har samla inn gaver, det kommer folk på døra med julekalendere. Andre ringer og sier de vil kjøpe inn til middag til en ekstra familie. Det er bare utrolig hyggelig! Kiwanis støtter arrangementene våre, Europris samarbeider vi med, og Kronos Titan har vært viktige bidragsgivere i mange år. Alt smått og stort, altså.

Hun tror at et annerledesår for mange gjør at flere begynner å tenke over hva som egentlig er viktig. At kvalitetstid med dem man er glad i, ikke trenger å være knytta til forbruket vårt.

– Det er vel kanskje den ene lille positive siden ved økte renter og strømregninger, at vi blir litt mer bevisste. Det er ikke bare gærent, sier Stormorken.

– Ikke alt trenger være gaver og stress. Vi må huske å være sammen.

