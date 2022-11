Biskop Kari må vente med innflytting til sommeren

I april ble Kari Mangrud Alvsvåg vigslet til biskop i Borg bispedømme. Etter snart 20 år som bispebolig i Fredrikstad var det på tide med oppussing, noe som forsinker innflytting.

– Jeg forsto ganske raskt at det kom til å ta tid, og Martin (min mann) og jeg har innstilt oss på å la det ta den tiden det tar. Det er jo fint at det ikke er så langt til Sarpsborg og boligen vi bor i der, sier biskop Mangrud Alvsvåg til Dagsavisen Demokraten.

Oppussing av tjenestebolig

Fredrikstad bispebolig, med adresse Bjarne Aas gate 7, ble tegnet av arkitekt Ole Andreas Sverre (1865–1952) og oppført i 1917 for trelasthandler Søren Capjon.

Siden 1969 har den store teglverksbygningen vært både bispebolig, hovedsete for Borg bispedømme og kontor for stabssamlinger i bispedømmet.

Tjenesteboligen, i den totalt 320 kvadratmeter store villaen på Cicignon, er i 2. – og 3. etasje, forteller stiftsdirektør, Anne Sofie Rosenvinge.

– For å skille biskopens tjenestebolig fra møterommene i 1. etasje, kapellet og lagerrommene i kjelleren ble det flyttet noen vegger og laget ny innvendig trapp i bispegården i 2005. Dette i forbindelse med at Helga Haugland Byfuglien ble utnevnt til biskop. Det nærmer seg 20 år, og siden både familiene Byfuglien og Sommerfeldt har bebodd tjenesteboligen var det nå behov for enkel overflateoppussing, forklarer Rosenvinge.

– Har vedlikehold av bispeboligen blitt forsømt de siste årene?

– Det er OVF (Opplysningsvesenets fond) som eier bispegården. Det er standard prosedyre at OVF som gårdeier vurdere behovet for, og foretar, oppussing i forbindelse med skifte av leietakere. Når det er sagt holder OVF eiendommen i god stand, det er blant annet foretatt drenering rundt bygget for noen år siden. Noe som ikke var en helt enkel jobb siden huset er bygget på en flåte av tømmer som «flyter» på leiren, svarer stiftsdirektøren i Borg bispedømmeråd.

Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg bispedømme. (Tomm Pentz Pedersen)

Bolig i stiftsbyen

Da Kari Mangrud Alvsvåg ble vigslet som biskop i Borg kom hun fra stillingen som domprost i Fredrikstad. Hun har også arbeidet som seniorrådgiver innen trosopplæring, lektor og sosialfaglig rådgiver i videregående skole og vært prost i Sarpsborg.

– Noen vil garantert beskrive boligen som tidenes jobbgode. Hva føler du rundt ordningen med tjenestebolig for biskopen i Borg?

– Det er en nydelig bolig med en fantastisk beliggenhet. Det er bra og riktig at biskopen i Borg bor i stiftsbyen Fredrikstad. Kort vei til kontoret og Domkirken skaper gode arbeidsdager, både hverdag og helg, svarer biskop Kari Mangrud Alvsvåg, som nærmere sommeren 2023 flytter inn i den tidligere herskapsboligen.

– Vi har stor respekt for boligen og dens historie. Det er en meget vakker og romslig bolig som langt overgår våre tidligere boliger i størrelse og staselighet. Vi skal gjøre vårt beste for å ivareta den godt og rett, sier Mangrud Alvsvåg som avventer hva familien kommer til å gjøre med egen bolig i Sarpsborg.

– Vi eier boligen vi bor i nå, og har ikke tatt noen endelig avgjørelse på om vi skal selge eller leie ut. Først får vi se når bår boligen i Fredrikstad blir klar.

Oppusset nyttårsmottakelse

Tradisjonen tro har biskopen i flere år invitert til nyttårsmottakelse i bispegården. Selv om møtelokalene i 1. etasje ikke er berørt av oppussingsarbeidene, blir nyttårsmottakelsen på nyåret flyttet til Fredrikstad domkirke.

– Biskop og bispedømmerådet har valgt å flytte nyttårsmottakelsen til domkirken, for å gjøre arrangementet mer åpent og plass til flere. Med Kari som ny biskop får også arrangementet søndag 8. januar en «oppussing» med flere spennende bidragsytere, gode musikere og enkel servering, avslutter Anne Sofie Rosenvinge, stiftsdirektør i Borg Bispedømmeråd.

Eiendommen fra 1918 i Bjarne Aas gate 7, har både vært herskapsbolig for plankebaronen «Capjon» og fungert som politistasjon. Fortsatt er det fire fengselsceller i kjelleren. (Tomm Pentz Pedersen)

