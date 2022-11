Vogntogsjåfør fikk bot for kompisfrakt på si

Tidlig på ettermiddagen mandag 21. november stanset tollerne ved Svinesund et polskregistrert vogntog på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen.

– Sjåføren hadde vært innom ekspedisjonen og deklarert lasten på 13 tonn med papir, så det var for så vidt greit nok, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Likevel ble det for sikkerhets skyld besluttet å skanne kjøretøyet, og på bildene fra denne kunne skanneroperatøren se at det var to store beholdere i tilhengeren som ikke var tollklarert. Den mannlige sjåføren ble derfor bedt om å kjøre inn i garasjen for en nærmere sjekk.

– Han ble spurt hva dette var, og da svarte han at han var litt usikker, men at det var noe han skulle frakte fra Polen til en venn her i Norge, utdyper Grandahl.

De to beholderne ble tatt ut av tilhengeren, og viste seg å være deler til et renseanlegg for vann. Det ble også funnet en faktura på disse delene, der det kom fram at de hadde kostet nesten 27.000 kroner omregnet til norsk valuta.

Dette er over 20.000 kroner mer enn verdigrensa for hva man kan ta med seg inn i Norge dersom man har vært ute av landet i mer enn 24 timer.

– Han kunne ikke ha med seg disse varene på denne måten, så de ble derfor beslaglagt. Han fikk også et forelegg fra politiet på 7.000 kroner for smuglingsforsøket, opplyser Grandahl.

Samtidig fikk mannen tilbud om å få med seg renseanlegg-delene videre dersom han betalte inn verdien av varene til statskassa, en løsning han ifølge seksjonssjefen slo til på.

– Han vedkjente seg forholdet, altså at han hadde fraktet litt ekstra i tillegg til den lovlige lasten. Det ble veldig dyrt for ham, konkluderer Grandahl.

