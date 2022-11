Stoppet juletrær og fyrverkeri på grensa

– Det er ukjent om noen av juletrærne måtte legges igjen, og vi håper at vi ikke har lagt noen demper på julefeiringen, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

To vogntog fra Latvia var lastet stappfulle med juletrær, da de ble vinket inn til kontroll hos veivesenet på vei inn i Norge tirsdag.

Årlig stor-import

Det viste seg at kjøretøyene var i overkant fulle, i alle fall i bredden, selv for et land som i flere tiår har importert mellom 200.000 og 450.000 juletrær årlig, ifølge tall fra SSB. Hovedsakelig importerer Norge juletrær fra Danmark. I 2021 importerte Norge flere enn 204.000 juletrær.

– Maksimal bredde med last er 2,55 meter og den grensa viker vi ikke på. Her var begge vogntogene minst 20 centimeter for brede, slik juletrærne var lastet, og det utgjør et farepotensial i trafikken, forklarer Grotterød.

Den brede lasten stiller krav til merking av bred last, noe de to tungtransportene fra de latviske skoger ikke oppfylte.

Og trolig ville lastingen vært uproblematisk om trærne var blitt kjørt i tilhengere med faste vegger i stedet for de myke veggene som Grotterød gjerne sammenlikner med regnfrakker.

– De står jo og buler ut, og da blir det lett for bred last, påpeker han.

Juleleveransen, hvis mottaker er ukjent, kunne senere gå sin gang etter omlasting.

Tonnevis overvekt av farlig gods

Utpå kvelden samme dag fikk veivesenet også den kommende nyttårsfeiringen i fanget. Sprengstoffet på hjul fra Polen ga to vogntog tonnevis av overvekt.

Begge bilene manglet ADR-attest, altså godkjenning, for å kunne frakte fyrverkeri, som er regnet som farlig gods.

Det ble ilagt bruksforbud og gebyr for overlast til dem begge.

– Vogntogene var begge mellom to og tre tonn for tunge, den ene med overvekten på trekkbil og den andre på tilhengeren. Så vi kontaktet rutinemessig brannvesenet i Halden, som vi har et godt samarbeid med. Etter inspisering var brannfolkene og vi enige om at fyrverkeriet må lastes om og fordeles på flere kjøretøy med godkjenning for den type gods. Så de står her fortsatt for å få ting i orden – begge med plombering på lastevognene, forteller Grotterød.

Statens vegvesen kontrollerte til sammen 99 tunge kjøretøy på grenseovergangene Svinesund og Ørje tirsdag. Det resulterte i 54 pålegg om utbedringer av feil og mangler samt 35 kjøreforbud. Det ble skrevet ut fem gebyrer for dårlige dekk samt fire for overlast, og i tillegg ti gebyrer for andre forhold.

