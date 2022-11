Neptune Network leverer ny anmeldelse

Dagsavisen Demokraten var tirsdag 15. november med en pressebåt ut til Borg Havn for å observere mudringen av farleden inn til Fredrikstad. I den forbindelse tok vi dronefoto av operasjonen.

Dette fotografiet reagerer miljøvernorganisasjonen Neptune Network kraftig på, og hevder bildet viser at det blir pumpet giftig slamvann rett på fjorden. Organisasjonen var ute i havna senere samme dag, og lenket seg til pumpebåten Arena med krav om at arbeidet skulle stanses.

– På dronebildet ser vi en kraftig vannstråle bli pumpet ut fra skipet. Det kan ikke være noe annet enn slamvann som pumpes ut for å gi plass til større mengder muddermasser, hevder Knut Christian Hallan i Neptune Network.

Kystverket tilbakeviser påstandene.

– Dette er en såkalt thruster, en baugpropell, forklarer prosjektleder og senioringeniør Martin Fransson.

I 2005 aksjonerte Knut Christian Hallan og Neptune Network mot dumpingen av muddermasser fra Vika i Oslo ved Malmøykalven utenfor Nesodden, som ble dokumentert i dokumentarfilmen Lillebror ser deg i NRK Brennpunkt. (Skjermdump, Subrosa film)

Gir ikke mening

For Hallan, som har holdt på med båter og seiling et helt liv, gir det ikke mening at det skal være en baugpropell som gir inntrykk av at det pumpes overflatevann ut i sjøen.

– Bildene viser tydelig at pumpebåten Arena er solid fortøyd til lekteren med gravemaskinen på. Lekteren har egne ben som går ned i bunnen, så den står helt fast. Det gir ikke mening å skulle bruke thrustere, det blir som å dytte på en bil som er parkert med brekket på, mener han.

Hallan sier at organisasjonen har gransket sine egne bilder og videoer fra den aktuelle dagen, og mener at dronebildet er avslørende ettersom det ikke er noe synlig vannspeil oppå muddermassene.

– Når du tar opp muddermasser fra sjøen og legger dem i en slik tank, vil overskuddsvann legge seg på toppen og danne et vannspeil. Det ser vi ikke på dronefotoene. Men på videoer og bilder tatt noen timer senere da vi aksjonerte, ser vi at det er mye vann i tanken.

Det øverste bildet er Dagsavisen Demokraten sitt dronefoto, tatt klokken 08.35 tirsdag 15.11.2022. De to nederste er tatt av Neptune Network klokken 10.10 samme dag. Miljøvernorganisasjonen reagerer på at det i dronefotoet tilsynelatende mangler et vannspeil over muddermassene. (Kenneth Stensrud, Neptune Network)

– En alvorlig sak

Miljøorganisasjonen mener det er en alvorlig sak, som de skal følge videre. Blant annet er de ute med alle ressurser onsdag formiddag for å dokumentere dumpingen av mudderet ved Svaleskjær.

– Vannet som pumpes ut her, er forurenset, så dette er sterkt ulovlig, mener Hallan.

Fransson ved Kystverket fastholder på sin side at vannet som kommer ut på siden av båten, kommer fra baugpropellen som skal posisjonere båten så den ikke driver sidelengs.

– Arena har to slike, som sitter lengst fram. Det har ikke noe med sedimentene å gjøre, at man ser vann her, er det samme som når man ser vannet virvles opp av en propell på en båt, sier Fransson, som er forelagt bildene.

– Det du ser på bildene er baugpropeller fra Arena. Jeg har for saken skyld også vist bildene til skipper på Arena som bekrefter. Neptunes påstander er således helt ubegrunnede, mener han.

Dette tror ikke Hallan noe på.

– Plasseringen av den såkalte propellen, eller thrusteren, er rar: For å ha effekt, må en baugpropell sitte under vannflaten. Denne er ikke plassert i baugen, men lenger ned på siden av skipet. Hvis det er en jetthruster, har de uansett tømt ut slamvann fra tanken.

Neptune Network går nå til anmeldelse av Kystverket for andre gang på kort tid, for ikke å overholde kravene som Miljødepartementet har satt i rammetillatelsen for prosjektet.

